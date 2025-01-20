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Fenerbahçe'de En-Nesyri’den gövde gösterisi

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#Fenerbahçe#En Nesyri#Adana Demirspor
Fenerbahçede En-Nesyri’den gövde gösterisi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 07:00

Direğe takıldı, 1 golü, 1 asisti sayılmadı ancak faslı futbolcu Yousssef En-Nesyri yine de yılmadı.

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F.Bahçe’de Adana’da deplasmanında gecenin adamı Yousssef En-Nesyri oldu. Faslı yıldız önce 24. dakikada direği aşamadı. Ardından 50. dakikada attığı gol, 63’te yaptığı asist, pozisyonlar öncesinde faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Ancak pes etmeyen 27 yaşındaki futbolcu 69’da ve 72’de gol atarak duble yaptı. 74’te de Dzeko’ya asisti yapan isim En-Nesyri’ydi.

Adana Demirspor ağlarını 2 kez sarsan Youssef En-Nesyri, Mayıs 2024’ten (Sevilla-Villarreal) bu yana ilk kez bir deplasman maçında 2 gol sevinci yaşadı.

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#Fenerbahçe#En Nesyri#Adana Demirspor

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