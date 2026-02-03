×
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'de En-Nesyri ve Jhon Duran'la yollar ayrıldı!

Fenerbahçede En-Nesyri ve Jhon Duranla yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de 2 kritik ayrılık birden yaşandı ve takımın 2 golcüsü Youssef En-Nesyri ile Jhon Duran takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe, N’Golo Kante’nin takıma katılmasını beklerken dün 2 ayrılık birden gerçekleşti.

Aston Villa maçında Tedesco ile yaşadığı gerginlik sonrası ayrılmasına kesin gözle bakılan Jhon Duran’ın yeni adresi Zenit oluyor. Tedesco dün kadroda yer almayan Duran için “Söylentiler hakkında net bir yorum yapmayacağım. Jhon, bizim oyuncumuz. Ayağında bir ağrı hissediyor ve tedavisi devam ediyor.” dedi. Ancak dün Rusya’ya giden Duran’ın bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Zenit’e imza atacağı öğrenildi.

N’Golo Kante transferinde Al İttihad’i ikna için takasta kullanılan Youssef En-Nesyri ise dün Kocaeli’de son kez sarı lacivertli formayı giydi. Bugün Arabistan’a gidecek Faslı golcü yeni takımı ile sözleşme imzalayacak.

· En-Nesyri F.Bahçe’de 79 maçta 38 gol atarken, Jhon Duran 21 karşılaşmada 5 kez sevinç yaşadı.

