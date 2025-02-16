Fenerbahçe'de En-Nesyri şov sürüyor! Yine boş geçmedi, kariyer rekorunu kırdı

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Fenerbahçe'nin hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de gol yükünü çeken En-Nesyri, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Kasımpaşa maçını da boş geçmedi.

Orta sahadan Fred'in gönderdiği uzun pasa hareketlenen En-Nesyri, karşı karşıya pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla sarı - lacivertlileri 1-0 öne geçirdi. Kendisinin iki takımının üçüncü golünü ise Dzeko'nun ara pasında kaleci ile bire bir kalan Faslı oyuncu, topun dibine girerek buldu.

EN UZUN SERİSİNİ YAKALADI

Bu gollerle birlikte Süper Lig'de çıktığı son dört maçta da gol sevinci yaşayan Youssef En-Nesyri, lig kariyerinin en uzun serisini yakalamış oldu.

2025 YILINDA DURDURULAMIYOR

Öte yandan Faslı yıldız, Süper Lig'deki 15. golünü kaydetti. En-Nesyri, bu gollerin ise 10'unu 2025 yılı içerisinde attı.

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KARİYER REKORUNU KIRDI

Sezon başında Sevilla'dan transfer edilen ve bu sezon 35 maçta sarı - lacivertli formayı sırtına geçiren En-Nesyri, 22 gol, 3 asistlik performansıyla kariyer rekorunu kırdı.