Fenerbahçe'de En-Nesyri ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

TFF'ye yapılan bildiride En-Nesyri'nin Suudi Arabistan'a transfer olduğu bilgisi eklendi.

SUUDİ EKİBİ RESMEN DUYURDU

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

FENERBAHÇE 'İPTAL OLDU' DEMİŞTİ

Fenerbahçe, Al Ittihad Kulübü ile N’Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri’yi kapsayan transfer sürecinin karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle iptal edildiğini duyurmuştu.

KANTE FENERBAHÇE'DE

N'Golo Kante'de resmen Fenerbahçe'nin futbolcusu oldu.

Sarı-lacivertliler, Fransız yıldız ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe formasıyla toplamda 78 maça çıkan En-Nesyri, 38 gol ve 6 asist kaydetti.