Fenerbahçe'de En-Nesyri ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
TFF'ye yapılan bildiride En-Nesyri'nin Suudi Arabistan'a transfer olduğu bilgisi eklendi.
SUUDİ EKİBİ RESMEN DUYURDU
Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Youssef En-Nesyri resmen Al-Ittihad'da!
FENERBAHÇE 'İPTAL OLDU' DEMİŞTİ
Fenerbahçe, Al Ittihad Kulübü ile N’Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri’yi kapsayan transfer sürecinin karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle iptal edildiğini duyurmuştu.
KANTE FENERBAHÇE'DE
N'Golo Kante'de resmen Fenerbahçe'nin futbolcusu oldu.
Sarı-lacivertliler, Fransız yıldız ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.
FENERBAHÇE KARİYERİ
Fenerbahçe formasıyla toplamda 78 maça çıkan En-Nesyri, 38 gol ve 6 asist kaydetti.