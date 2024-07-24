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Fenerbahçe'de En-Nesyri heyecanı! Bugün İstanbul'a geliyor

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#Fenerbahçe#Transfer#En-Nesyri
Fenerbahçede En-Nesyri heyecanı Bugün İstanbula geliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 07:00

Fenerbahçe’nin Sevilla’dan transfer ettiği golcü futbolcunun bugün İstanbul’da olması bekleniyor.

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Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Youssef En-Nesyri’ye bugün kavuşması bekleniyor. Sarı lacivertliler uzun süren temasların ardından Faslı yıldız ve kulübü ile her konuda anlaşmaya varırken 4.5 yıl formasını giydiği Sevilla’ya veda eden 27 yaşındaki futbolcu özel işlerini tamamlamasının ardından bugün İstanbul’da olacak. Sarı lacivertli kulübün bonservis için Sevilla’ya 18 milyon Euro ödeyeceği iddia edilirken 4 yıllık sözleşme imzalanacak golcü futbolcunun da senede 4 milyon Euro garanti para kazanması bekleniyor.

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FORMA GiYDiĞi 4.5 YILDA SEViLLA’NIN TARiHE GEÇTi

Sevilla'da forma giydiği 4.5 sezonda ligde 51 gol atan En-Nesyri, Endülüs ekibinde 21. yüzyılda 50 ve üzeri gole katkı veren 4 oyuncudan biri olmayı başardı. Zirvede 89 golle Frederic Kanoute yer alırken Malili efsaneyi 72 golle Luis Fabiano, 70 golle Alvaro Negredo izliyor.

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#Fenerbahçe#Transfer#En-Nesyri

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