Fenerbahçe'de En-Nesyri Göztepe karşısında siftah yaptı, Jose Mourinho golü görmedi!

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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile 2-2 berabere kaldığı maçta golcüler sahne aldı.

MOURINHO'DAN ÇİFT FORVET KARARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında oynadığı Lille maçındaki 11'inden 3 değişikliğe gitti.

Sağ bekte Mert Müldür'ün yerine Bright Osayi-Samuel, stoperde de Alexander Djiku'nun yerine Rodrigo Becao görev aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından men cezası bulunan Mert Hakan Yandaş'ın yerine de Youssef En Nesyri şans buldu.

Öte yandan kaleci İrfan Can Eğribayat da cezası nedeniyle kadroda bulunmadı. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Fred ile Ferdi Kadıoğlu yedek kulübesinde yer alıyor.

Jose Mourinho, Göztepe karşısına şu 11 ile çıktı:

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"Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Youssef En Nesyri ve Edin Dzeko."

Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Fred, İrfan Can Kahveci, Rade Krunic, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun ise yedek bekledi.

HEM DZEKO HEM EN-NESYRI ATTI

Mourinho'nun çift forvet tercihi ise gollerle karşılığını buldu.

45. dakikada hızlı gelişen hücumda Youssef En-Nesyri'nin pasıyla ceza alanına giren Osayi Samuel, Djalma ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Dzeko, kaleci ve topu farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

SİFTAH YAPTI

Dakikalar 45+7'yi gösterdiğinde sahneye En-Nesyri çıktı ve Szymanski'nin ortasına yaptığı kafa vuruşla farkı 2'ye çıkardı.

Böylece Fenerbahçe'nin yeni transferi, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Göztepe'ye atmış oldu.

MOURINHO GOLÜ GÖRMEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Dzeko'nun penaltı golünün ardından skor 1-0'ken ilk yarı bitmeden soyunma odasına gitti. Portekizli teknik adam, En-Nesyri'nin golünü görmeden içeri girmiş bulundu.

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FERDİ KADIOĞLU'NDAN SONRA İLK

Opta'nın verilerine göre; Fenerbahçe, Nisan 2023'teki Sivasspor maçından (Ferdi Kadıoğlu; 45+1 & 45+10) bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısının duraklama dakikalarında iki gol buldu.