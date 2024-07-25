Fenerbahçe'de En-Nesyri anlaşmasının detayları belli oldu! 20 gol atarsa bonus ödenecek

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Sürecin uzamasıyla birlikte Fenerbahçe’ye transferi yılan hikayesine dönen, yönetime ve taraftarlara heyecan, umut, stres duygularını yaşatan Youssef En-Nesyri dün nihayet İstanbul’a geldi. Sarı lacivertlilerin görüşmelerin başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdiği Faslı golcü dün saat 15.15’te Sabiha Gökçen Genel Havacılık bölümüne indi. Yıldız futbolcuyu Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco karşılarken havalanında 100 kadar taraftar da tezahürat yaptı.

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20 GOLÜ GEÇERSE BONUS ÖDENECEK

En-Nesyri bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına Fenerbahçeli yapan imzayı atacak. Fenerbahçe’de yıllık 4 milyon Euro net ücret kazanacak 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde başarı bonusları da yer alacak. Yönetim Sevilla’ya ise bonuslar dahil 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakamla birlikte Faslı golcü Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. Forma giyeceği her sezonda 20 golü geçmesi halinde artı 1 milyon Euro daha kulübüne bonus ödenecek.

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DZEKO İLE YAN YANA OYNAR MI?

Dzeko sezonun açılış maçında 3 golle adeta gövde gösterisi yaparken En-Nesyri’nin gelişiyle birlikte Jose Mourinho’nun nasıl bir tercih yapacağı da merak konusu oldu. Faslı golcünün transferi sonrası çift forvete dönülebileceği ile ilgili görüşler güç kazanıyor. Dzeko daha çok gezen, kenarlara açılan, zaman zaman orta sahaya kadar gelerek pas bağlantısını sağlayan bir forvetken, Lugano’nun saf dışı bırakılması durumunda 3. turdaki Lille maçında sahada olması beklenen En-Nesyri ise ceza sahası golcüsü.

HEM ATLETiK HEM DE BiTiRiCi

F.Bahçe'nin yeni transferi En-Nesyri atletik ve bitirici bir forvet, tam bir ceza sahası golcüsü olarak öne çıkıyor. Topla doğru yerlerde buluşmak için doğru aksiyonlara giren bir golcü kimliğine sahip. Klasik bir pivot forvet olmayan 1.92 metrelik En-Nesyri hem hava toplarında etkili hem de uzun boylu olmasına rağmen savunma arkasına koşu yapabilen hareketli ve atletizmi yüksek bir golcü. Tek paslarla oyunu yönlendirebilen pas isabeti yüksek olan En Nesyri çok iyi sıçrama özelliğine sahip, hava toplarında oldukça etkili. Sarı lacivertlilerin yeni sezonda duran toplarda önemli bir silahı olacak. Aynı zamanda çok hareketli bir forvet olan En-Nesyri ceza sahası içinde ve çevresinde rakip savunmacıları yalancı koşularla ekarte ediyor, savunma arkasına yaptığı koşularla fark yaratıyor, uzun boyuna rağmen ayaklarına hakimiyetiyle de dikkat çekiyor.