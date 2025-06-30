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Emre Mor sürprizi! Süper Lig ekibine...

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#Emre Mor#Fenerbahçe#Burak Kapacak
Emre Mor sürprizi Süper Lig ekibine...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 09:24

Geçtiğimiz sezonu İstanbul ekibi Eyüpspor'da kiralık geçiren Emre Mor'un yeni sezondaki yeni rotası kısa süre içerisinde açıklanacak. Öte yandan Burak Kapacak'ın da kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.

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Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcusu Emre Mor, geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık geçirdi. İstanbul temsilcisinde 22 maça çıkan Emre Mor, 2  gol 5 asistlik performans sergiledi.

SÜPER LİG'DEN 2 TAKIM TALİP
Sarı lacivertli kulüpte kalması beklenmeyen başarılı oyuncuya Süper Lig’den talip çıktı. Gaziantep FK ile Kocaelispor, Emre Mor’u kadroya katmak için çalışmalara başladı.

BURAK KAPACAK DA KİRALIK GİDECEK
Sarı lacivertlilerde geçen sezon Süper Lig'de sadece 1 maça çıkan Burak Kapacak'ın 2026'da bitecek olan sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı konuşuluyor.

Emre Mor sürprizi Süper Lig ekibine...

3 KULÜP İLGİLENİYOR
Fanatik'in haberine göre 25 yaşındaki oyuncuyla Süper Lig'den üç kulübün ilgilendiği öğrenilirken, Fenerbahçe'nin gelecek sezon Burak'ı kiralık olarak başka bir takıma göndermeyi planladığı belirtildi.

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#Emre Mor#Fenerbahçe#Burak Kapacak

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