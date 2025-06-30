Emre Mor sürprizi! Süper Lig ekibine...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcusu Emre Mor, geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık geçirdi. İstanbul temsilcisinde 22 maça çıkan Emre Mor, 2 gol 5 asistlik performans sergiledi.

SÜPER LİG'DEN 2 TAKIM TALİP

Sarı lacivertli kulüpte kalması beklenmeyen başarılı oyuncuya Süper Lig’den talip çıktı. Gaziantep FK ile Kocaelispor, Emre Mor’u kadroya katmak için çalışmalara başladı.

BURAK KAPACAK DA KİRALIK GİDECEK

Sarı lacivertlilerde geçen sezon Süper Lig'de sadece 1 maça çıkan Burak Kapacak'ın 2026'da bitecek olan sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı konuşuluyor.

3 KULÜP İLGİLENİYOR

Fanatik'in haberine göre 25 yaşındaki oyuncuyla Süper Lig'den üç kulübün ilgilendiği öğrenilirken, Fenerbahçe'nin gelecek sezon Burak'ı kiralık olarak başka bir takıma göndermeyi planladığı belirtildi.