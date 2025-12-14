×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'de Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Emre Mor#Fenerbahçe#Transfer
Fenerbahçede Emre Mora Süper Ligden sürpriz talip çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2025 12:58

Süper Lig ekibi, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Emre Mor için temaslara başladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de Emre Mor için ayrılık çanları çalıyor. Sezon başında Mourinho tarafından tercih edilmeyen ve yeni teknik direktör Domenico Tedesco’nun da gözüne giremeyen Emre Mor için Fenerbahçe kariyeri bitme aşamasına geldi.

2 SÜRPRİZ TAKIM İLGİLENDİ

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki futbolcu için 2 sürpriz takım yakından ilgileniyor.

Fenerbahçede Emre Mora Süper Ligden sürpriz talip çıktı

GENÇLERBİRLİĞİ ANLAŞMA AŞAMASINA GELMİŞTİ

Volkan Demirel, Gençlerbirliği’nin başındayken takımında görmek istediği eski futbolcu için anlaşma aşamasına gelse de Ankara ekibinin başkanlık seçimiyle birlikte teknik direktör Demirel’in istifası ile bu transfer rafa kaldırıldı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınSimeone, Fenerbahçeyle anılan Sörloth hakkında konuştu Bizim için çok önemliSimeone, Fenerbahçe'yle anılan Sörloth hakkında konuştu! 'Bizim için çok önemli'Haberi görüntüle

SELÇUK İNAN DEVREYE GİRDİ!

Emre Mor için bu sefer Kocaelispor devreye girdi. Selçuk İnan yönetimindeki Yeşil-siyahlılar’ın, piyasa değeri 1 milyon Euro olan futbolcu için temaslara başladığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde transfer sürecinin hız kazanması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emre Mor#Fenerbahçe#Transfer

BAKMADAN GEÇME!