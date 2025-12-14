Fenerbahçe'de Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip çıktı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de Emre Mor için ayrılık çanları çalıyor. Sezon başında Mourinho tarafından tercih edilmeyen ve yeni teknik direktör Domenico Tedesco’nun da gözüne giremeyen Emre Mor için Fenerbahçe kariyeri bitme aşamasına geldi.

2 SÜRPRİZ TAKIM İLGİLENDİ

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki futbolcu için 2 sürpriz takım yakından ilgileniyor.

GENÇLERBİRLİĞİ ANLAŞMA AŞAMASINA GELMİŞTİ

Volkan Demirel, Gençlerbirliği’nin başındayken takımında görmek istediği eski futbolcu için anlaşma aşamasına gelse de Ankara ekibinin başkanlık seçimiyle birlikte teknik direktör Demirel’in istifası ile bu transfer rafa kaldırıldı.

SELÇUK İNAN DEVREYE GİRDİ!

Emre Mor için bu sefer Kocaelispor devreye girdi. Selçuk İnan yönetimindeki Yeşil-siyahlılar’ın, piyasa değeri 1 milyon Euro olan futbolcu için temaslara başladığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde transfer sürecinin hız kazanması bekleniyor.