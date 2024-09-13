Fenerbahçe'de Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

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Fenerbahçe, kadro planlamasında yer almayan milli futbol Emre Mor'u Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'a kiraladı.

Sarı-lacivertliler, Emre Mor'u 2022 yazında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

KİRALANMASI İÇİN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Fenerbahçe, Emre Mor'un sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığına dair TFF'ye lisans bildirimi yaptı.

Süper Lig ekibi Eyüpspor ile görüşmeler gerçekleştiren Emre Mor'un, kiralık gönderilebilmesi için, sözleşmesinin son senesinde olmaması gerektiği için böyle bir karar alındığı öğrenildi.

Milli futbolcunun sarı lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025 yılında son buluyordu.

Fenerbahçe forması altında 49 maçta sahaya çıkan Emre Mor, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.