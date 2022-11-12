Fenerbahçe'de Emre Mor: "Kırmızı kart adil değildi"

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Süper Lig'in 14. haftasında evinde Giresunspor'a yenilen sarı lacivertlilerde oyuncular karşılaşmayı değerlendirdi.

Dünya Kupası arasından sonra daha iyi döneceklerini belirten Ferdi Kadıoğlu, "Futbolda bu tip şeyler olabiliyor. Üst üste iki maç kırmızı kart gördük. Kazanmak için her şeyi yaptık. 10 kişi oynamak zor ama her şeyi denedik, olmadı. Takıma güveniyorum, hocama güveniyorum, teknik ekibe güveniyorum. Aradan sonra çok güçlü döneceğiz." diye konuştu.

Joao Pedro'nun gördüğü kırmızı karta ilişkin konuşan Emre Mor, "10 kişi kalmamız maçı çok değiştirdi. Çok adil bir kart olduğunu düşünmüyorum. 11 kişi olsaydık maçı kaybetmezdik diye düşünüyorum. Hala 1. sıradayız ve kazanmaya devam edeceğiz." dedi.