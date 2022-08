Fenerbahçe'de Emre Mor: "10-0 yapabilirdik"

Haberin Devamı

İki gol attığı maç hakkında konuşan Valencia, "Bu galibiyet çalışmaların bir meyvesi. Sezon öncesini iyi geçirdik, sezon da daha yeni. Aynı şekilde çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Yeni kurulmuş bir takımız, üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Forvet oyuncuları olarak gol atmak bizi ekstra motive ediyor. Biz gol atmak için yaşıyoruz. Bana fırsat geldi ve en iyi şekilde değerlendirdim. Umarım gol atma serim devam eder ama bizim için önemli olan takımın kazanması." ifadelerini kullandı.

"10-0 YAPABİLİRDİK"

Sonuçtan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Emre Mor, "Bu maç itibarıyla geri döndük, bizim için pozitif bir netice oldu. Son maçın ardından geri dönmemiz gerekiyordu. Kırmızı kartın ardından oyunumuzu daha da rakibe kabul ettirdik ama kırmızı kart olmasaydı da kazanırdık. Sonuçtan dolayı mutluyum. 10-0 yapabilirdik." diye konuştu.

"YÜZDE 85 HAZIR HİSSEDİYORUM"

Süper Lig'de ilk golünü atan Joshua King, performansından memnun olduğunu belirtirken "Maç maç devam ediyorum. Kendime göre bir hedefim var ama bunu söylemek istemiyorum. Ben her oynadığım maçta faydalı olmak istiyorum. Her forvet her maç gol atmak ister ama takımın kazanması daha önemli. Yüzde 85 hazır hissediyorum. Antrenörümle birlikte çalışmalara devam ediyoruz. Vücudum yavaş yavaş alışıyor. Bugünkü performansımdan memnunum." dedi.