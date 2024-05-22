Fenerbahçe'de Emre Kartal, Ertuğrul Karanlık ve Hulusi Belgü ifadeye çağrıldı!

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G.Saray-F.Bahçe derbisi geride kalsa da dev maçla ilgili tartışmalar sürüyor. F.Bahçe Başkanı Ali Koç’a sert tepki gösteren G. Saray Başkanı Dursun Özbek “Silahlı korumalarıyla polisin eskortunda stada geliyor. Bu hareketleri yaparken, sorumlu polis arkadaş orada geziyor. Devlet seni oraya niye gönderiyor. Ali Çelikkıran yumruklanırken hiç polis gördünüz mü?” derken İstanbul Valiliği olaylı derbide yaşananlarla ilgili şu yazılı açıklamayı yaptı:

MAÇ BİTİMİYLE TEDBİRLER SONLANDIRILDI

“Maçın bitiminin ardından, stat içerisinde aldırılan iç güvenlik tedbirleri, Müsabaka Güvenlik Amiri’nin talimatı ile sonlandırılmıştır. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maç bitiminden 70 dakika sonra saat 22.10’da stada gelmiş, soyunma odasında futbolcuları tebrik ettikten sonra stat dışına çıkmak üzere iken aniden karar değiştirerek beraberindeki heyetle birlikte stat güvenliğini sağlayan özel güvenliği aşarak saha içerisine yönelmiştir.

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EMNİYET GÜÇLERİ OLAYLARA MÜDAHALE ETTİ

F.Bahçe Başkanı’nın yanındaki heyet, sahaya girdikten sonra bayrak açmaya ve fotoğraf çekmeye çalışmış, bunu engellemek isteyen G.Saray Stat Müdürü Ali Çelikkıran’a fiili müdahalede bulunulmuştur. Yaşanan olay üzerine, Fenerbahçe Futbol Takımının güvenliğini sağlamakla görevli emniyet güçlerimiz, saha içerisine girerek olaylara müdahale etmiştir. Olayların sona ermesinin ardından Fenerbahçe kafilesinin stadyumdan çıkışı saat 22.52’de sağlanmıştır.

BAŞSAVCILIK HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Müsabaka sonrasında Basın ve Spor Savcısı talimatıyla stat müdürüne darp girişiminde bulunan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır.” Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında F.Bahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, F.Bahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu olan ve aynı zamanda teknik ekipte analist olarak görev yapan Emre Kartal ifadeye çağrıldı.