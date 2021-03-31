Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer için flaş yorumlar! 'Yürüyerek bile gelir'

Spor Arena Özel | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcılığı görevine getiren ve daha önce Bundesliga'da çalışan Erdinç Sözer hakkında gazeteci Fatih Demireli çarpıcı yorumlar yaptı.

Alman futbolunu yakından takip eden gazeteci Fatih Demireli, Spor Arena için Erdinç Sözer'i anlattı.

İşte Fatih Demireli'nin yorumları;

Erdinç Sözer’i bilmeyenler için nasıl tanımlarsın?

Almanya’da yıllarca çok bilinen bir isim biraz futbol izleyen herkes bilir. Labbadia’nın yanında hep o vardı. Antrenmanda yelekleri dağıtan değil, antrenmanı yöneten bir isimdir ve Labbadia’ya her zaman fikir veren bir insandır. Almanya’da her sene sadece 24 kişinin alındığı çok önemli bir antrenörlük kursu var. Erdinç hoca oraya alındı ve dereceyle tamamladı.

Erdinç Sözer’in gelişi Emre Belözoğlu için bir avantaj olarak yorumlanabilir mi?

Emre Belözoğlu’nun yanında Fenerbahçe camiasından önemli isimler var ama antrenörlük konusunda Emre’ye farklı bir bakış açısı katacak insanlar değil. Erdinç hoca Emre Belözoğlu’na farklı bir katkı sağlayabilir. Fenerbahçe’nin mevcut antrenörlerinden çok daha tecrübeli, donanımlı ve eğitimli birisi. Emre Belözoğlu, Erdinç Sözer’i getiriyorsa bir planı vardır.

Bruno Labbadia’nın Fenerbahçe’ye gelmesinde ilk adım olabilir mi?

Labbadia’ya Fenerbahçe’yi sorsanız yürüyerek bile gelir. Ancak böyle bir şey olacağını çok düşünmüyorum. Labbadia Erdinç hocayı gönderip ‘Git nasıl bir ortam varmış bak’ diyecek birisi değil. Diğer yandan Fenerbahçe, Labbadia’yı ister mi bilmiyorum ama Fenerbahçe’ye üzerinde tartışılmayacak bir isim gerekebilir.

Labbadia başka bir kulüple anlaşırsa Erdinç Sözer gider mi?

Hiçbir zaman ayrılmamışlar, Almanya’da en çok bilinen ikililerdendi. Erdinç hoca Fenerbahçe’de uzun vadeli kalabilirse gitmez ve burada kendisine farklı bir yol belirleyebilir.

EMRE BELÖZOĞLU VE ERDİNÇ SÖZER'İN İLK SÖZLERİ

Emre Belözoğlu, Erdinç Sözer'in göreve getirildiğinin resmen açıklanmasının ardından "Erdinç hocam aramıza katıldı. Bundesliga ve Almanya’nın diğer liglerinde de yıllarca görev yapmış ve Türkiye’de de bir dönem Fenerbahçe’de bizlerle beraber olmuştu. Tecrübeli ve bize çok faydasının olacağına inanıyorum. Ailemize hoş geldin" ifadelerini kullanmıştı.

Erdinç Sözer ise "Bu imkanı bulduğum için teşekkürler. Emre’ye yardımcı olmak, kalan haftalarda da Fenerbahçe’ye her şeyimi vermek istiyorum. Çok zamanımız yok. Ligin kalan sürecinde elimizden geleni yapmalıyız. İnşallah beraber başarılı olacağız. İstekli bir şekilde bugün güzel bir idman yapalım. Güzel bir başlangıç dileğiyle" şeklinde konuşmuştu.