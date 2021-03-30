Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ilk transferini İngilizler duyurdu!

Spor Arena Dış Haberler - Portekiz Ligi ekiplerinden Porto forması giyen Moussa Marega, teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Fenerbahçe'ye adım adım yaklaşıyor.

Daily Express yazarı Ryan Taylor, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 29 yaşındaki deneyimli forvetin kulübüyle sürdürdüğü kontrat yenileme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadığını ve bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye imza atmaya yakın olduğunu öne sürdü.

FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE

Ryan Taylor ayrıca, Moussa Marega ile geçtiğimiz aylarda West Ham United ve Crystal Palace gibi Premier Lig ekiplerinin de ilgilendiğini ancak görüşmelerin sarı lacivertli takım lehine ilerlediğini ifade etti.

Deneyimli gazeteci, "Porto forveti Moussa Marega, yeni sözleşme görüşmelerinin tıkanmasının ardından Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olmaya çok yakın. Geçtiğimiz aylarda West Ham United ve Crystal Palace'a da teklif edilmişti ancak artık iş işten geçti..." dedi.

Bu sezon Porto formasıyla çıktığı 37 maçta 11 gol atan Malili golcü, özellikle 2017-2018 sezonunda Portekiz Ligi'nde attığı 20 golle takımının şampiyonluğa ulaşmasında büyük bir pay sahibi olmuştu.