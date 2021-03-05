Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun '30 gollük' hayal kırıklığı

Spor Arena Detay | Fenerbahçe'nin sezon sonu bitimiyle zorunlu satın alma opsiyonunu kullanıp 6.5 milyon euro ödeme yapacağı Mbwana Samatta, henüz ilk sezonunda büyük hayal kırıklığı yarattı.

İlk kez Galatasaray deplasmanında forma giyen ve ardından Kadıköy'de sahne aldığı Karagümrük mücadelesinde iki gol birden atan Tanzanyalı, bu süreç sonrası çıktığı 18 maçta yalnızca 2 gol katkısı verebildi. Geçtiğimiz sezonun gol kralı Papiss Cisse de 20 maçta 4 gol kaydedebildi.

KANAT FORVETLER MECBUREN İLERİ UCA

Fenerbahçe'de Samatta ve Cisse'den verim alınamayınca teknik direktör Erol Bulut, farklı arayışlara gitti. Kanat forvet pozisyonunun oyuncuları Mame Thiam ile Enner Valencia özellikle ligin ikinci yarısında ileri uçta görev yaptılar. Bu ikiliden Thiam 8 gole, Valencia ise toplamda 6 gol kaydetti.

Eleştiri oklarının hedefindeki Erol Bulut, forvet hattından yeterli verimi alamazken forvet bölgesinde kalıcı bir isim bulamadı. Hücum aksiyonlarında da yetersiz kalan sarı lacivertlilerde Bulut, ligin ikinci yarısında oynanan yedi karşılaşmada forvet hattında üç farklı ismi görev verdi.



MAÇ / FORVET

Çaykur Rizespor: Samatta

Hatayspor: Valencia

Galatasaray: Valencia

Karagümrük: Valencia

Göztepe: Thiam

Trabzonspor: Thiam

Antalyaspor: Samatta









'30 GOL ATACAK SANTRAFOR' BULUNAMADI

Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin'in, yakın arkadaşı Emre Belözoğlu ile sezon öncesi transfer sürecindeki görüşmesi gündem olmuştu.

Tümer Metin, Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmede yakın arkadaşının "Tisserand ile birlikte önemli bir stoper ve 30 gol atacak birinci, 15 gol atacak ikinci bir santrfor transfer edeceğiz. 30 tane gol yapacak bir santrfor, yetmez bir de arkasından 15 tane gol yapacak iki santrfor hazır, buldum. Vedat satılır satılmaz alacağız." sözlerini canlı yayında duyurmuştu.

Ancak 27 hafta sonunda Samatta ve Cisse'nin gol sayısı toplamı 9'da kaldı.

BOUPENDZA TRANSFER EDİLEBİLİR MİYDİ?

Fenerbahçe için belki de kırılma noktası İrfan Can Kahveci transferi oldu. Galatasaray'la oyuncu için ciddi rekabete giren sarı lacivertliler Sosa, Mert Hakan, Ozan Tufan, Gustavo gibi alternatiflerin yer aldığı bölgeye İrfan Can'ı transfer ederek orta sahasını güçlendirdi.

Hatayspor, Galatasaray'ın da transferi için son gün hamlesinde bulunduğu Aaron Boupendza'yı satış listesine koyarken Fenerbahçe tercihini bu yönde yapmadı.

Bu sezon büyük bir sıçrama yapan 24 yaşındaki Boupendza, şimdiden Avrupa kulüplerinin listesine girdi. Gabonlu golcünün 24 maçta 18 golü bulunuyor.

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Boupendza'nın Fenerbahçe'yi istediğini söyleyerek "Diyelim 5 kulüp Boupendza için 10 milyon euro verdi. Fenerbahçe de aynı fiyatı verdi. O zaman tercihimiz Fenerbahçe olur. Çünkü Boupendza da Fenerbahçe'yi istiyor." ifadelerini kullanmıştı.









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