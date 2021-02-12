Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan tepki! 'Sana ne benim futbolcumdan'

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, kendilerinin transfer ettiği Muriç, Mert Hakan ve İrfan Can ile ilgili sözlerine çok sert tepki gösterdi. “Sana ne benim futbolcumdam!” diyen Belözoğlu, şunları söyledi: “Başkasıyla sözleşmesi olan oyuncuyla ilgili konuşmak yönetilicilik değil. Bu sadece bizim değil diğer bütün takımların da rahatsızlığı. Başka bir takımın oyuncusunun ismini bu kadar rahat telaffuz edemezsiniz. Hele Fenerbahçeli futbolcunun ismini hiç edemezsiniz.. Alamadığın futbolcuyu konuşmayacaksın.

İhtiyacımız olduğu için alıyoruz

“Ben, senin futbolcunla ilgili konuşmuyorum. Biz susuyoruz konuşmuyoruz Ortam gerilmesin istiyoruz ama benim sözleşmeli oyuncum hakkında hiçkimse böyle konuşamaz. Böyle futbol yöneticiliği olmaz. Biz imza atmışız, ‘Oyuncu bizi istiyor’ diye açıklama yapıyorsun. Buradan görüyoruz ki, hâlâ kabul edememişler bazı şeyleri! Nereden biliyorsun oyuncunun seni istediğini?” Belözoğlu, bu oyuncuları sırf Galatasaray istediği için almadıklarını da belirterek, “Biz kimseyle de yarışmıyoruz transferde. İhtiyacımız olduğumuz oyuncuyu alıyoruz” dedi.

Kendimi Fenerbahçe'ye adadım

Emre Belözoğlu, uzun yıllardır futbolun içinde olan biri olarak sportif direktörlük görevini en iyi biçimde yapmaya çalıştığını belirterek şöyle devam etti: “Belli bir kariyerim, futbol bilgim var. İlişkilerimiz, dostluklarımız var. Biz kimseyle yarış halinde değiliz. İhtiyacımız olan bir oyuncuyu almak için sonuna kadar zorlarız, alamazsak da o saatten sonra oyuncuyu değersizleştirmek için bir şey yapmayız. Bu bize yakışmaz. Benim için başka kimsenin ne dediği önemli değil; Fenerbahçe camiasının ne dediği önemli. Ben kendimi buraya adadım.”

Siz rakip değil misiniz?

Bazı çevrelerin kendilerini tahrik etmeye çalıştığını öne süren Emre Belözoğlu, “ Biz işimize konsantreyiz. Ancak bizi tahrik etmeye çalışıyorlar. Galasaray ve Beşiktaş birbirine rakip mi değil mi ben anlamadım. Devamlı limitten bahsediyorlar. Sezon başında biz limitle ilgili konuştuğumuzda ‘Federasyona güvenmiyor musunuz?’diyenler şimdi ‘Fenerbahçe nasıl transfer yaptı?’ diyorlar. Limitlere aykırı bir şey yapıyorsan zaten federasyon var, kurul var” diye konuştu. VAR sisteminin sağlıklı yürümediğini de savunan Belözoğlu, “VAR konusunda öncelikle sorguladığım şey şu; 2 yıldır hiç üst üste gelmedi mi bu çizgi? Bir televizyon kanalında, VTR’cinin gönderdiği görüntüyle bu kararın verilmemesi gerekiyor. Ehil kişilere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Limit konuşanların niyeti başka

Emre Belözoğlu, takım harcama limitleri konusunda Fenerbahçe aleyhine rahatsız edici bir atmosfer oluştuğunu ifade ederek şunları söyledi: “Kimsenin bilgisi yok ama herkesin fikri var! Biz, limitlerimizi en doğru şekilde kullandık.Limitleri Fenerbahçe üzerinden bu kadar gündeme getirme çabası farklı niyet taşıyor. Mevcut kadromuza transfer ettiğimiz18 oyuncu için 18 milyon Euro harcadık. Bizim TL olarak kadromuzun maliyetini federasyon sitesinde görebilirsiniz. Harcama limitlerinin dışına zaten çıkamayız. Bunun sorgulanıyor olması gerçekten garip.”

G.Saray ve Beşiktaş rakip değiller mi?

3 büyük takım ligin zirvesinde aynı puanda olmasına rağmen sadece F.Bahçe’nin konuşulduğunu belirten Emre Belözoğlu, “Şu an ligde üç takım aynı puanda. Ancak G.Saray ve Beşiktaş birbirine rakip değiller, herhalde birbirlerini rakip görmüyorlar ki odaklarında sadece F.Bahçe var gibi görünüyor” dedi.

Arda sorusunu pas geçti

Emre Belözoğlu, G.Saraylı Arda Turan ile ilgili soru üzerine, “Arda’nın şu an camiasıyla, hocasıyla arası iyi, bir şey konuşmak istemiyorum” dedi. Kulübün sağlık ekibine yönelik iddialara da değinen Belözoğlu, “Sağlık ekibi en iyisini yapmaya çalışıyor. Pelkas, Tisserand döndü, Gustavo 2 hafta daha yok” dedi.