Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk sözleri! 'Benim inancım tam...'

Emre Belözoğlu, 1-0 kazanılan Denizlispor maçının ardından şu sözleri kullandı;

Her şeyden önce kazanmak güzel. Kalbi Fenerbahçe ile atan taraftarlara bu galibiyeti armağan ediyorum. Camiamız zor bir dönemden geçiyor, hepimiz bunu hissediyoruz. Oyuncular, Erol Bulut'un da ayrılmasının ardından bir reaksiyon göstermek istediler. Erol hocaya elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık ama hayatta böyle şeyler olabiliyor.

İlk yarıda onlardan istediğimiz reaksiyonu tam olarak yerine getiremedik. İkinci yarıya ise çok daha iyi başladık. Golü attıktan sonra ciddi pozisyonlara da girdik. Kalemizde de pozisyon vermedik. Artık kolay maç yok, ligin boyu kısaldı. Şampiyonluk yarışında bizim de olduğumuzu göstermek adına önemli bir reaksiyondu.

''MUTLU SONA İNANCIM TAM''

Kazandığımız için mutluyum. Rakiplerin de kaybettiğini düşününce çok değerli bir galibiyet oldu. Üstüne çok şeyler eklememiz gereken bir oyun var. Bu da biraz zaman alacaktır. Kalan 9 haftalık periyotta sonunu mutlu bitireceğimize olan inancım tam, ben inanıyorum.

5 dakikadan 90 dakikaya oynayan tüm futbolculara teşekkür ediyorum. Biz bir takımız. Çok ciddi mesafeler kat ettiler. Mücadele ve istek vardı. Oyun kalitesi için biraz daha zamana ihtiyacımız var ama oyuncularımın çok çabuk cevap vereceğine inanıyorum.

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