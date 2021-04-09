Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Pelkas sürprizi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçının 11’inde büyük bir sürpriz yaparak Pelkas’ı yedek soyundurdu. 5 gol, 7 asistle takımın en etkili hücum silahı olan Yunan futbolcu, bu sezon ikinci kez bir karşılaşmaya yedek başladı.

24 lig maç oynayan Pelkas, 22 karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Yunan futbolcu, daha önce sadece sakatlık sonrası Göztepe maçına yedek başlamıştı. Belözoğlu, ikinci 45 dakikada oyuna aldığı Pelkas’ın neden ilk 11 başlamadığının sorulması üzerine, “Her maçın ayrı taktiği var. Oyun anlayışımıza göre bir senaryo bekliyoruz ve böyle 11 kuruyoruz” dedi.

İKİ FARKLI ORTA SAHA

Fenerbahçe'de, Yeni Malatyaspor deplasmanında sahaya çıkan ilk 11’de yer alan orta saha oyuncularının tamamı ikinci yarıda değişti. İlk 11’de sahaya çıkan İrfan Can, Ozan ve Osayi-Samuel, ikinci devrede yerlerini Ferdi, Pelkas, Mert Hakan ve Sosa’ya bıraktı.

PERDEYİ AÇIP İLK KEZ PUAN YİTİRDİ

Bu sezon deplasmanda ligin en başarılı takımı olan F.Bahçe, Malatya’da da yenilmezliğini sürdürürken bir serisini kaybetti. Sarı lacivertliler düne kadar dış sahada ilk golü attığı 10 maçı da kazanırken 11. maçta ilk kez puan kaybı yaşadı. Malatya ise sahasında açılış golünü yediği 11 maçtan 11 puan çıkardı.