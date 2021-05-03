Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan oyuncularına eleştiri! "Oyun anlayışımda böyle bir şey yok"

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları;

Kazandığımız için mutluyuz. Bugün oyunun başlangıcı, iştahı tek kelimeyle mükemmeldi. Baktığınızda rakiplerimiz de kazanıyor, gol beklentileri yüksek. Onların gol beklentisi 2.80, 2.90'larda. Bizim gol beklentimiz oran 5.00'e yakın. Bir oyunu oynamak, inşa etmek kolay değil. Bunu yaparken de kazanmak önemli. Erzurumspor saygı duyduğumuz bir takım. Biz rakip ceza sahasına 50 kere giriyorken onlar bizim ceza sahamıza 25 kere girmeyecek. Benim oyun anlayışımda böyle bir şey yok. Rakibe 4 net gol pozisyonu verdik. Bunlar bizim adımıza olumsuz.

Bugünkü oyun, skorla birleştiğinde özellikle ilk yarı çok iyiydi. İkinci yarıda da birçok pozisyonumuz var. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz, 16-17 Mayıs'a kadar bu iş devam edecek ve sonu iyi olacak.

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