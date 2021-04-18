Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan maç sonu itiraf! 'Benim için şereftir'

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Süper Lig'de Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri;

Çok önemli bir galibiyet aldık. BAY haftamıza giriyoruz. Dinlenmek için bir zaman olacak. Oyuncularla değerlendireceğiz oyunun iyi ve kötü yönleri. Daha net oynayabilirdik, Başakşehir 10 kişi kaldıktan sonra

FUTBOLUN İÇİNDE BUNLAR VAR

Hayatta neyin hayır, neyin şer olduğunu bilemiyorsunuz. Bugün Harun'un gösterdiği performans, Altay'ın talihsiz sakatlığı... Futbolun içinde bunlar var

MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİM

Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim. Bu takımın bir parçası olmak, benim için bir şereftir. Bu oyuncular bilsinler ki, sonu ne olursa olsun biz onlarla beraberiz. Sonu ne olursa olsun, her türlü sorumluluğu üstümüze almaktan geri durmayacağız.

RAKİPLER DE BÜYÜK KULÜPLER

Çok maç var. Sonuna kadar bu yarışı devam ettirecek güce sahibiz. Rakipler de büyük kulüpler, tecrübeli teknik adamları var