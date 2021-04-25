Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan maç sonu itiraf! 'Bana bir sataşma oldu'

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Belözoğlu, Mutluyum. İlk yarı için mutluyum, ikinci yarı için aynı şeyi düşünmüyorum. Topun bizde kalmasını istiyorum, ne olursa olsun. Sezon sonuna kadar bana verilen görev süresince, ben bunu yapmaya çalışacağım. Bu olunca istediğimiz oyun da çıkıyor. Kötü oynadığımızı düşündüğümüz ikinci yarı dahil, 3-4 pozisyonumuz vardı" dedi.

BASKIDAN RAHATSIZ DEĞİLİZ

Şampiyonluk yarışı hakkında da yorum yapan Emre Belözoğlu, Her maç final ve kazanmamız gereken bir maç. Üstümüzde baskı var ve bundan rahatsız değiliz. Fenerbahçe, hep bu baskıyı hissetti. Mücadelemize devam edeceğiz. Biz biriz. Burada çok büyük bir camiayı temsil eden 25 oyuncum var ve hepsi benim için önemli. Şampiyonluk yolunda, 5 dakika oynayacak oyuncunun vereceği katkı bile önemli olabilir. Doğruları yaptık, hatalarımız da var. Hepsini oturup konuşacağız." şeklinde konuştu.

MESUT AĞRI HİSSETTİ

Belözoğlu, Mesut Özil'in sakatlığı hakkında ise "Geçen hafta antrenmanlara başladı, sonra kasığında bir ağrı hissetti. 2 gün bizimle çalıştığı için değerlendirmedik ama önümüzdeki maçlarda değerlendirmeyi düşünüyoruz" diyerek bilgi verdi.

Maç sonunda yaşanan gerginliği de açıklayan Emre Belözoğlu, "Tribüne 'Ben futbolcuyken de sataşıyordunuz.' dedim. Yeni bir kariyerin başlangıcı içindeyim. Soyunma odasında bulunan ve rakibin kulübesinin arkasında bulunan her bireye karşı, görev aldığım süre içinde tutumum, davranışım, bakışım olmadı. Bana bir sataşma oldu. Benim de kendimi tutmam gerekiyor. Bu benim istemediğim bir şey. Fenerbahçe'nin direktörü olarak, bizlerin bu şekilde sataşmalara maruz kalmaması gerekiyor. Hele rakip takımdaki bir kişinin benim kulübüme böyle konuşmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.