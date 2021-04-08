Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan maç sonu flaş sözler! 'Çıkmaza sokamaz'

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri;

"Fenerbahçe kendini bu şekilde çıkmaza sokamaz. Yeni Malatyaspor'a saygım var ama Fenerbahçe sezonda 5 puan kaybetmez, üzgünüz

MEMNUN OLMADIĞIM TARAFLAR VAR

Oyunun memnun olduğu ve memnun olmadığım tarafları var. İlk 30 dakika istediğimize yakın bir oyun çıktı

HEDEFİMİZDEN SAPMADIK

Hedefimizden sapmadık. Hala şansımız var. Ciddi bir avantajı kaybettik ama sonuna kadar devam edeceğiz.

PENALTIMIZ VERİLMEDİ

Hayatta şans yoktur, fırsatlar gelir ve değerlendirirsiniz. Yeterlice pozisyona girmiş bir takım vardı. Değerlendirmemiz gerekiyordu. Son dakikada net bir penaltımız verilmedi. O pozisyonda VAR'a gidilmemesi konuşulması gereken bir durum.

HERKES KAYBEDECEK

Daha çok maç var. Herkes kaybedecek. Biz yeterince kaybetmiştik. Üzgün olduğumu söyledim. Yapmamız gereken sonuna kadar bu mücadelenin içinde olmak. 3 gün sonra yine maç var. İsteyen, arzulayan, zaman zaman kötü oynayan bir takım vardı. Önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanacağız.