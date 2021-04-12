Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan kadro tercihi açıklaması

Gustavo ve Samatta'yı yedeğe çekerek sürpriz bir kadro tercihi yapan Belözoğlu, "Geçen hafta kaybettiğimiz 2 puan inanıyorum ki bu maça olumlu yansıyacak. İsteyen, arzu eden, skora etki eden bir takım izleriz. Dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyorum, oyunu çözümleyecek planlar yaptık, ümit ediyorum karşılığını alırız. Kötü performans gösterdiklerinde de oyunculara forma vermek isteyen bir teknik adam olmak istiyorum. Hamle şansımız var, bugün böyle bir ilk 11 uygun gördük ekibimizle. İnanıyorum bunun karşılığını saha içinde alacağız." diye konuştu.

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