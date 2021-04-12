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GeriFutbol Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan kadro tercihi açıklaması
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Futbol
Haber Giriş: 12.04.2021 - 18:33 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan kadro tercihi açıklaması

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan kadro tercihi açıklaması

Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 34. haftasında oynayacakları Gaziantep FK maçı öncesi konuştu. Kadro tercihi hakkında da konuşan Belözoğlu, "Hamle şansımız var, bugün böyle bir ilk 11 uygun gördük ekibimizle. İnanıyorum bunun karşılığını saha içinde alacağız." dedi.

Gustavo ve Samatta'yı yedeğe çekerek sürpriz bir kadro tercihi yapan Belözoğlu, "Geçen hafta kaybettiğimiz 2 puan inanıyorum ki bu maça olumlu yansıyacak. İsteyen, arzu eden, skora etki eden bir takım izleriz. Dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyorum, oyunu çözümleyecek planlar yaptık, ümit ediyorum karşılığını alırız. Kötü performans gösterdiklerinde de oyunculara forma vermek isteyen bir teknik adam olmak istiyorum. Hamle şansımız var, bugün böyle bir ilk 11 uygun gördük ekibimizle. İnanıyorum bunun karşılığını saha içinde alacağız." diye konuştu.

Fenerbahçede Emre Belözoğlundan kadro tercihi açıklaması

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