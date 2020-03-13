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Futbol
Haber Giriş: 13 Mart 2020 - 19:55, /

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Ersun Yanal ve teknik direktörlük itirafı!

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri;

2İYİ YERDE BİTİRMİŞTİK

İYİ YERDE BİTİRMİŞTİK

Biz sezona iyi giriş yaptık. Ersun hocamızla beraber, başkanımızın büyük desteğiyle, iyi giriş yaptık. Sezonun ilk yarısını da iyi yerde bitirdik. Sezonun sonuna geldiğimiz 2-3 maçlık periyot, bizi tekrar ligin tepesine taşıdı ve 2. yarının ilk 2 maçıyla beraber herkes beklentiyle geldi ve oyuncu grubunda da bu oldu.

3DOĞRU SEÇMEYE ÇALIŞIYORUM

DOĞRU SEÇMEYE ÇALIŞIYORUM

Saha içinde ne kadar performansı artırmaya çalışsak da, eleştirilebilir oyunlarımız da oldu, bunu kabul etmemiz gerekiyor. İnişli çıkışlı grafik oldu. Bir futbolcu olarak ben, cümlelerimi olabildiğince doğru seçmeye çalışıyorum. Oyuncu grubu olarak, Fenerbahçe'nin bu düzende yalnızlaştırıldığını hissetmeye çalıştığımızdan itibaren oyuncu grubu daha reaksiyonel olabilirdi

4ÖNÜMÜZE ŞAPKAMIZI KOYMAK GEREKİYOR

ÖNÜMÜZE ŞAPKAMIZI KOYMAK GEREKİYOR

Günün sonunda gelinen noktada, 23. senem bu, önümüze şapkamızı koymamız gerekiyor. Oyuncu olarak neyi doğru, neyi yanlış yaptık, bunun hesabını yapmak gerekiyor.

5TÜRKİYE KUPASI HEDEFİ...

TÜRKİYE KUPASI HEDEFİ...

Matematiksel olarak şampiyonluk devam etse de, önümüzde 6 takım var ve fark açılmış. Böyle bakınca şampiyonluktan öte Türkiye Kupası'na yönelmek ve ilk 2'yi, 3'ü hedeflemek doğru gibi ve kupayı alınca da Süper Kupa'yı hedeflemek gerçekçi gibi

6SADECE FUTBOLCUYUM VE KAPTANIM

SADECE FUTBOLCUYUM VE KAPTANIM

Benim hocalıkla alakalı şu an bir planımın olmadığını, Fenerbahçe’de hocalıkla alakalı, bu süreçle alakalı bir düşüncem olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Ben, bu takımın sadece ve sadece futbolcusu ve kaptanıyım.

7NE KARAR VERİLİRSE...

NE KARAR VERİLİRSE...

Yönetimimiz benimle ilgili hangi kararı verirse versin, ben elimden geleni yapmaya çalışacağım. Özel bir görevim olmadığını, geçmişteki görevime benzer bir görevim olduğunu herkesin bilmesini istiyorum.

8SEZON SONU YAPALIM

SEZON SONU YAPALIM

Fenerbahçe, bu süreçte ne olursa olsun, kendi içinde ayrışmadan ve değerlerini koruyarak ilerlemek istiyorsa, kendi içinde birleşmelidir. Hesaplaşmayı sezon sonuna bırakmalı.

9BENDEN NE İSTERLERSE...

BENDEN NE İSTERLERSE...

Taraftarımız da kötü günlerde, her şeye rağmen çok büyük destek verdi. Onların hakkını oyuncu grubu olarak ödeyemeyiz. Hepimizin kendimizi bir kenara itip, Fenerbahçe'nin menfaati doğrultusunda birleşmemiz gereken bir süreç. Kimseden bir görev istemedim kariyerim boyunca, 2 kez gönderilmiş bir oyuncu olarak, Fenerbahçe benden yine ne isterse yapmaya çalışacağım

10SORUMLULUK BENİM İÇİN YÜK OLMAZ

SORUMLULUK BENİM İÇİN YÜK OLMAZ

Her zaman sorumluluk almaya çalıştım ve sorumluluktan hiç kaçmadım. Fenerbahçe için elimden geldiğince, oynadığım her süreçte ve her dönemde elimi taşın altına koymaktan geri durmadım. Bunu da beni tanıyan herkes ve Fenerbahçe taraftarı ve camiası çok iyi biliyor. Fenerbahçe camiası Emre Belözoğlu’nu, Emre Belözoğlu da Fenerbahçe camiasını çok iyi tanıyor. Sorumluluk, benim için hiçbir zaman yük olmamıştır

11YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM

YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM

Kendimi anlatmaktan ziyade, önümüzdeki 9 haftalık periyotta ‘Fenerbahçe için ne yapabilirim’ hesabında olduğumu söylemek istiyorum. Benden istenen ve bekleneni önümüzdeki 9 haftalık periyotta yapmaya çalışacağım.

12GALATASARAY MAÇI VARDI VE...

GALATASARAY MAÇI VARDI VE...

Ankaragücü maçında yaşamış olduğum sakatlık, benim için yeterince üzüntü vericiydi. Önümüzde Galatasaray maçı vardı. Takım 2-3 maçtır galibiyet alamama süreci yaşadı ve o süreçte takıma yardım etmek istediğim için üzüntü yaşadım.

13KAPTANLIK CİDDİ SORUMLULUK

KAPTANLIK CİDDİ SORUMLULUK

Kaptanlık gerçekten ciddi bir sorumluluk. Bazen sahanın içinde öyle anlar oluyor ki, tüm takım arkadaşlarınızın düştüğünü veya çok olumlu bir skorda değişkenlik gösterdiğini, şımarmaya başladıklarını gördüğünüzde, sizin o değerlere hakim olduğunuzu takıma göstermektir.

14FENERBAHÇENİN ÖNÜNDE GÖRMEDİM

FENERBAHÇE'NİN ÖNÜNDE GÖRMEDİM

Allah nasip etti ve Fenerbahçe formasını giydim. Bir kere bile, kendimi Fenerbahçe takımının önünde görmedim ve gören hiçbir oyuncuyu da burada barındırmadık çok şükür.

15ÇETİN VE KERİMOĞLUNDAN KALDI

ÇETİN VE KERİMOĞLU'NDAN KALDI

Aslında genç takımlarda genelde 10 numarayı giydim. Galatasaray’ın A Takımı’na geçtiğim süreçte biraz daha defansif bir orta saha olarak oynamaya başladığım için o dönemde 5 numara, Oğuz Çetin ve Tugay Kerimoğlu’nun hep giydiği numaraydı. Onlar da benim mevkidaşım olduğu için her oyuncunun o dönemde örnek alması gereken çok büyük oyunculardı. Onlardan kalan bir numara diye düşünüyorum.

16DIEGO SIMEONE İTİRAFI

DIEGO SIMEONE İTİRAFI

Birçok teknik adamla çalıştım. Kariyerim içinde beni değiştiren ve geliştiren çok hoca oldu. Spesifik bir kişi üzerinden konuşmak yerine, her hocanın bana olumlu ve olumsuz katkıları oldu. Futbolu biraz daha uzun oynamama vesile olan teknik adam Diego Simeone’dir.

17OLUMLU DUYGULAR VAR

OLUMLU DUYGULAR VAR

Dünya üzerinde güncel olarak tüm teknik direktörleri elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Birkaç senedir teknik direktörlük hakkında, bu mesleği yapmam hakkında içimde olumlu duygular var.

18HOCAMIZ KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDI

HOCAMIZ KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDI

Hocamız ayrıldı, tüm oyuncu grubu üzerine düşen sorumluluğu aldı. Hocamız kendi isteğiyle ayrıldı, yönetimimiz kabul etti. Oyuncu grubu olarak her birey kadar bizler de hatalıyız

19F.BAHÇE KIRMIZI ÇİZGİMDİR

F.BAHÇE KIRMIZI ÇİZGİMDİR

Fenerbahçe, benim için kırmızı çizgidir. Camiamızın ve taraftarımızın, birçok oyuncumuza sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Baktığınızda bazen haklı tepkiler de oluyor. Oyuncularımız kendi seviyelerinin altında kalıyor, bu da üzüldüğüm bir nokta. Sevilmeyi herkes kaldırabilir ama sevilmemeyi herkesin kaldıramamasını hoş görmemiz gerekiyor.

20GUSTAVO TARAFTARIN İSTEDİĞİ OYUNCU

GUSTAVO TARAFTARIN İSTEDİĞİ OYUNCU

Luiz Gustavo da benim gibi futbol tutkusunu ve sevgisini hiç kaybetmiyor. Antrenmanda onu bir çocuk gibi görebiliyorsunuz, kaybettiğinde nasıl sinirlendiğini görebiliyorsunuz. Kazandığında nasıl çocuk gibi sevindiğini görebiliyorsunuz. Fenerbahçe taraftarının istediği oyuncu tipi de bu.

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