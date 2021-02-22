Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu tribünde çılgına döndü! Çok sinirlendi...

Spor Arena Detay | Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de maçı takip eden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun tepkileri dikkat çekti.

Emre Belözoğlu, mücadelenin henüz 9. dakikasında Halil Akbunar'ın kaydettiği golle geriye düşen sarı-lacivertli takımı, tribünden motive etmeye çalıştı.

Karşılaşmayı birlikte izlediği kişilerle pozisyonları tartışan Belözoğlu'nun, sık sık sinirlendiği ve saha içine doğru seslendiği gözlemlendi.

Belözoğlu'nun ilk yarıda Halil Akbunar'ın attığı gol sonrası ise bir hayli bozuldu. O anlar objektiflerimize böyle yansıdı.

Başakşehir maçında da öfkeliydi

Fenerbahçe’nin Medipol Başakşehir maçında ilk yarının büyük bölümünü 1-0 geride götürmesi, protokol tribününde oturan sportif direktör Emre Belözoğlu’nu çok sinirlendirmiş; karşılaşmanın 45+1’inci dakikası oynanırken öfkeyle yerinden kalkan Belözoğlu, boynundaki atkıyı protokol tribününün camına fırlatıp içeri girmişti.

Herkesin eşit şansı olduğunu düşünüyorum



Emre Belözoğlu Göztepe mücadelesi öncesi Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışını böyle değerlendirmişti:

"Diğer takımlara göre daha iyi ve derinliği olan bir kadromuz var. Biz her şeye rağmen takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Herkesin eşit şansı olduğunu düşünüyorum, Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu ile şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağını ve sonunda Allah'ın izni ile kupayı kaldırabilecek takım olduğunu düşünüyorum. Bunu için de mücadele edeceğiz."

Emek dışında sonuca hiçbir şey etki etmesin

Süper Lig'de kritik bir sürece girileceğini ve bu dönemde hiçbir takımın hakem hataları nedeniyle hakkının yenilmemesi gerektiğini aktaran Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes için zorlu süreçler başlıyor. Ligin artık sonuna doğru geliniyor. Lütfen kimsenin hakkı yenmesin, emek dışında sonuca hiçbir şey etki etmesin. Burada Fenerbahçe'nin hakkını korumak bizim en büyük görevimiz ve bunun için en büyük mücadeleyi vereceğiz. Ancak hakemlerin Beşiktaş ve Galatasaray derbisi öncesi olduğu gibi baskı altına alınmaya çalışılması, yanlı yönetime mecbur kılınması... 'Doğru değil' diyorum. Doğru olmayan bu hamlelerin karşılığı alındı mı? Evet, onlar tarafından alındı. Bizim de mi bunu yapmamız isteniyor? Hakemi etki altına al, kazansan da konuş kaybetsen de konuş, maçtan önce konuş, baskı kur... Bunu yapanlar sonuç alıyorsa ki aldıklarını gördük ve buna bir önlem alınmadığını da gördük, o zaman demek ki herkes bunu yapabilir."



