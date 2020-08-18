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Futbol
Haber Giriş: 18.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Thiam için yapılan transfer masasında niye yok?

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Thiam için yapılan transfer masasında niye yok?
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F.Bahçe’de sportif direktörlüğe getirilip getirilmediği bilmeceye dönüşen Belözoğlu, Thiam ile yapılan transfer görüşmesinde yoktu.

Fenerbahçe’de futbolu bıraktığını açıklayan Emre Belözoğlu’nun kulüpteki geleceği konusundaki belirsizlik sürüyor. Yeşil sahalara vedasını duyurduğu mektubunda yol haritasına ilişkin hiçbir bilgi vermeyen Belözoğlu, artık kulübün transfer görüşmelerinde de ortada görünmüyor.

Sportif direktörlüğe getirilip getirilmeyeceği netleşmeyen Belözoğlu, Başkan Ali Koç ile yöneticilerden Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş’ın, önceki gün Mame Thiam ile yaptığı transfer pazarlığında da yer almadı.

Futbolcunun menajerleri Saffet Balkan ile Ahmet Bulut’un da oturduğu masada Belözoğlu’nun bulunmaması kafalardaki soru işaretlerini artırdı. Hatırlanacağı üzere Koç’un sportif direktörlüğe getirdiği Comolli, ocak ayında “Yönetim, Falette transferini benden habersiz yaptı” deyip ertesi gün istifa etmişti.

Fenerbahçede Emre Belözoğlu, Thiam için yapılan transfer masasında niye yok

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