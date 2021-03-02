Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu tarz değiştirdi, Trabzon'da galibiyet geldi

Fenerbahçe'de Kadıköy’de üst üste alınan mağlubiyetler sonrası Erol Bulut ismi yüksek sesle tartışılmaya başlarken başkan Ali Koç'la görüşen sportif direktör Emre Belözoğlu, hocalarının arkasında durmaları gerektiğini dile getirdi.

Hafta başından bu yana Samandıra'da olan Emre Belözoğlu, futbolcularla da özel görüşmeler yaparak tekrar güvenlerini kazanmalarını sağladı. Fenerbahçe'nin sportif direktörü yabancı futbolcularla da yakından ilgilenerek Trabzonspor maçının önemini tekrar tekrar vurguladı.

EMRE BELÖZOĞLU BU KEZ SAHA İÇİNDE

Sezon başından bu yana maçlar öncesi tribünde yer alan Emre Belözoğlu, Trabzon'da karşılaşma öncesi ve sonrası da teknik heyet ve oyuncularla birlikteydi.

Emre Belözoğlu, motivasyon konuşmalarına kulübede de devam etti. Yedek futbolcuları ayakta tutmayı başardı. Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında radikal kararla Caner Erkin kadronun dışında bırakılırken Ozan Tufan yedekler arasında yer almıştı.