Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şampiyonluk umudunu koruyor! "Size güveniyorum, sezonu kupa ile taçlandıracaksınız"

Süper Lig'in 38. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşayan Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu henüz umudunu kaybetmiş değil.

Alanyaspor maçı sonrası gerçekleştirilen ilk antrenmanda takımını etrafına toplayan Belözoğlu, “son maça, son düdüğe kadar mücadele” talimatı verdi.

“Fenerbahçe için her zaman ihtimal vardır” ifadelerini kullanan genç teknik adam, “Çok önemli 4 maça çıkacağız, yoğun maç temposunda oynayan oynamayan herkes hazır olacak, hala her şey mümkün” şeklinde konuştu.

Oyuncu grubuna “sizler çok iyi takımsınız, kalan 4 maçta da her puana talip olacak ve kazanıp yolun sonunda kadar gideceksiniz. Ben inanıyorum kupa ile taçlandıracaksınız. Size, takımımıza güveniyorum!” sözleri ile seslendi.

Takım adına söz alan Kaptan Gökhan Gönül ise Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı arkadaşlarından ve teknik heyetten özür diledi.

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...