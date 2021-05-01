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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Emre Belözoğlu şampiyonluk umudunu koruyor! "Size güveniyorum, sezonu kupa ile taçlandıracaksınız"
GeriFutbol Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şampiyonluk umudunu koruyor! "Size güveniyorum, sezonu kupa ile taçlandıracaksınız"
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Futbol
Haber Giriş: 01.05.2021 - 12:35 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şampiyonluk umudunu koruyor! "Size güveniyorum, sezonu kupa ile taçlandıracaksınız"

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şampiyonluk umudunu koruyor! "Size güveniyorum, sezonu kupa ile taçlandıracaksınız"

Fenerbahçe’de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu Alanya maçı sonrası yapılan ilk antrenmanda takımını etrafına topladı ve “son maça, son düdüğe kadar mücadele” talimatı verdi.

Süper Lig'in 38. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşayan Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu henüz umudunu kaybetmiş değil.

Alanyaspor maçı sonrası gerçekleştirilen ilk antrenmanda takımını etrafına toplayan Belözoğlu, “son maça, son düdüğe kadar mücadele” talimatı verdi.

“Fenerbahçe için her zaman ihtimal vardır” ifadelerini kullanan genç teknik adam, “Çok önemli 4 maça çıkacağız, yoğun maç temposunda oynayan oynamayan herkes hazır olacak, hala her şey mümkün” şeklinde konuştu.

Oyuncu grubuna “sizler çok iyi takımsınız, kalan 4 maçta da her puana talip olacak ve kazanıp yolun sonunda kadar gideceksiniz. Ben inanıyorum kupa ile taçlandıracaksınız. Size, takımımıza güveniyorum!” sözleri ile seslendi.

Takım adına söz alan Kaptan Gökhan Gönül ise Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı arkadaşlarından ve teknik heyetten özür diledi.

Fenerbahçede Emre Belözoğlu şampiyonluk umudunu koruyor Size güveniyorum, sezonu kupa ile taçlandıracaksınız

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