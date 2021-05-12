Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu rekor fırsatını tepti!

Emre Belözoğlu, Süper Lig’de İsmail Kartal’dan (2014/15) bu yana Fenerbahçe’nin başında çıktığı ilk beş iç saha maçını kazanan ilk isim olmak için sahaya çıksa da bundan başarılı olamadı.

YİNE SİVAS YİNE HÜZÜN

Sivasspor ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan Fenerbahçe (1B 2M), lig tarihinde rakibine karşı yaşadığı en uzun galibiyet hasretini sonlandırmak için sahaya çıksa da başarılı olamadı. Fenerbahçe’ye konuk olduğu son Süper Lig maçını kazanan Sivasspor, dünkü sonuça lig tarihinde ilk kez rakibini deplasmanda üst üste iki kere mağlup etme başarısı gösterdi. Yiğido ayrıca evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe’nin serisini sona erdirdi.

SİVAS İLK İSABETTE GOLÜ BULDU

F.Bahçe dün maçın ilk yarısında beşi isabetli sekiz şut çekerken gol kaydına muvvaffak olamadı. Buna karşın Sivasspor ilk isabetli şutunda fileleri sarstı. İlk yarının uzatma anlarında Fajr’ın sol çaprazdan sert şutuna arka direkte ayak koyan Kayode skoru 1-0 yaptı. Nijeryalı futbolcu bu sezonki beşinci golünü attı.