Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: "Kulağınızı kapatın, 3 puanı kazanalım"

Spor Arena / Süleyman ARAT - Lider Beşiktaş’ın Karagümrük’e yenildiği haftada sahasında Sivas’a kaybederek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe sezonun son maçını kazanıp İzmir ve İstanbul’dan gelecek haberleri beklemeyi hedefliyor.

Ligde kalabilmesi için Trabzon-G.Birliği maçının sonucuna bakmadan sarı lacivertlilerden 1 puan almayı hedefleyen Kayseri deplasmanında teknik patron Emre Belözoğlu takımı motive etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Belözoğlu, futbolculardan maç oynanırken kenardan gelecek her türlü tezahürat, gol sesine kulaklarını kapatıp sadece maçı kazanmaya odaklanmalarını istedi.

SEViNÇ VE BURUKLUK BiR ARADA

Sarı lacivertliler dün Samandıra’da son idmanını yaparken tesislerde milli takım sevinci ve burukluğu iç içe yaşandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından kadroya davet edilmeyen Nazım, Caner, Mert Hakan üzülürken, sakatlıktan yeni çıkan Altayr’ın yanı sıra Ozan ve İrfan Can’ın davet edilmesi sevinçle karşılandı.

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