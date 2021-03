Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk kez konuştu! Erol Bulut, Ümit Özat ve Maurizio Sarri...

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut sonrası takımın başına geçmesinin ardından ilk basın toplantısını düzenledi.

Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un ayrılık sürecinden Ümit Özat'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara kadar birçok konuda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

EROL BULUT, ÜMİT ÖZAT, EN BÜYÜK HEDEFİ VE SARRI İDDİALARI

En büyük hedefinin Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük teknik direktörlerden biri olmak olduğunun altını çizen Belözoğlu, sarı lacivertli takıma sezonun geri kalanında oynatacağı futbolun da sinyallerini verdi.



40 yaşındaki futbol adamı ayrıca, teknik ekibe biri yurt dışından diğeri ise yurt içinden olmak üzere iki antrenörün katılmasını planladıklarını ifade ederken; İsmail Kartal, Serkan Reçber, Maurizio Sarri iddialarına da açıklık getirdi.

"EROL BULUT'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"



"İnşallah bu salgının bir an önce bitmesini ve insanların sağlığına kavuşmasını diliyorum. Milli Takım yetkililerini tebrik ediyorum. Milletimizin yüzünü güldürdüler. Avrupa Şampiyonası sonrası Dünya Kupası yakışır. Erol Bulut hocamıza da burada vermiş olduğu hizmetler, takımımızın bu noktaya gelmesi için çalışkan ruhuyla göstermiş olduğu iradeden dolayı teşekkür ediyorum. Onunla çalışmak bizim için keyifliydi. İyi bir tecrübe olduğunu düşünüyorum."



"KALBİMİ BURAYA KOYMAYA DEVAM EDECEĞİM"

"Sezon sonu için kafamda hiçbir plan yok. 10 haftayı en iyi şekilde nasıl futbolculuğumda Fenerbahçe için en iyi şekilde mücadele ettiysem aynı şekilde yapmaya çalışacağım. Kalbimi buraya koymaya devam edeceğim. Bundan önce yaptığım farklı olsa da yine Fenerbahçe'ye hizmet etmekti. Sahada oyuncularla daha yakın olmak durumunda kalacağım. Hedefim 10 hafta sonra tüm Fenerbahçelileri mutlu etmek, camiadaki 7 senedir süren sıkıntılı olan ortamı dağıtmak. Buradaki tek hedefim bu."

"İÇ SAHA PERFORMANSI ÜZERİNE DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"



"Oturmuş, 30 haftanın bir şablonu var. Bunun bize olumlu ve olumsuz anlamda ne kattığını arkadaşlarla değerlendiriyoruz. Özellikle iç saha performansımızı değiştirmek için çalışıyoruz. İç saha performansı üzerinden geliştirmemiz gereken noktalar var. Başkanımız bu görevi verdikten sonra iç saha performansı üzerine daha çok çalışacağız. Özellikle topu kaptırdıktan sonraki oyun için çalışmalarımız olacak."



"HEDEFİM TÜRK FUTBOLUNUN YETİŞTİRDİĞİ EN BÜYÜK TEKNİK DİREKTÖRLERDEN BİRİ OLMAK"



"Erol Bulut'un Fenerbahçesi veya Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçesi değil, bu Fenerbahçe herkesin Fenerbahçesi. Benim de hedefim Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük teknik direktörlerden biri olmak. Bunu zaten başkanımıza da söylemiştim. Fatih Terim ve Sergen Yalçın ülke futboluna büyük hizmet etmiş kişilerdir. Çok büyük saygı duyuyorum onlara. Benim kendi hedeflerim ve hayallerim inanın çok daha büyük. İnandıklarımdan vazgeçmeyerek yoluma devam etmeye çalışacağım."







"HER TÜRLÜ İHTİMAL SÖZ KONUSU"



"Sahanın içine girdikten sonra yapmam gerekenin ne olduğunu biliyorum. Her türlü ihtimal söz konusu. Önümüzde 10 maç var. Ben bu takımın çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. 5 puan fark var, Beşiktaş'ın oynanmamış maçını 3 puan olarak saymıyorum. İnandığımız değerlerle, Fenerbahçe'nin genlerine daha çok hitap eden bir oyunla Fenerbahçe'yi oynatmaya çalışacağız."

"EROL HOCA BENİM ÇOK İYİ ARKADAŞIM"

"Erol Hoca benim çok iyi arkadaşım. Başakşehir'de de hocalığımı yapmış birisi. Erol Bulut ile çok iyi ilişkilerim vardı. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Maç bitince oturur konuşur, değerlendirmelerimizi yaparız. Bir teknik direktör olarak rahatsız edici bir yorum yapmayacağımı en iyi Erol Bulut bilir. Hiçbir şekilde Erol hocamızın işine karışmadık. Ben buraya ilk geldiğimde de söylemiştim. Burada şampiyonluklar bile yeterli olmaz. Erol Bulut'a en rahat ortamı sağlamaya çalıştık. Hatalarımız da olmuş olabilir. Erol Bulut'un da hataları olmuş olabilir, başkanımızın da hataları olabilir."

"GENEL ANLAMDA İYİ BİR TAKIM KURDUK"

"Sezon başında planlama yapıyorsunuz. Vedat'ın ayrılmasından sonra bir tek Allahyar kaldı. O da gidince takıma yeni forvetler aldık. Samatta çıkış arayan ve istenen bir oyuncuydu. Samatta, Süper Lig'de hemen hemen her takımın transfer etmek istediği bir futbolcuydu. Cisse zaten 20 golü bulmuş bir futbolcuydu. Vedat 20'nin altında kaldı ve çok iyi paraya sattık. Genel anlamda iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Hatalarımız tabii ki olmuştur."

"YURT DIŞINDAN BİR HOCA GELECEK, YURT İÇİNDEN DE BİR HOCA KATILABİLİR"

"Covid olan iki hocamız var takımda. Selçuk, Volkan ve ben Fenerbahçe'nin başarısı için her şeyi yapacağız. Bize Fenerbahçe'ye gel dendi mi geldik, git dendi mi gittik. Fenerbahçe'nin kıymetini bilen kim varsa ekibimizde görmek isterim ben. Yurtdışından bir hoca da gelecek. Yurt içinden de bir hoca katılabilir."

"FENERBAHÇE'NİN MENFAATLERİ İÇİN ELİMDEN GELENİ SONUNA KADAR YAPACAĞIM"

"Bu sene takımı oluştururken bir sonraki yılın hesaplamasını da yapmıştık. Mutlaka biz olursak ufak dokunuşlar yapacağız. Elimden geldiğinde bir sonraki sezonun yüzde 80'ini inşa etmiştik. Bu takım, ligi rahatlıkla sonuna kadar götürebilecek bir takımdır. Aynı zamanda sportif direktörlük görevime devam etmiş olacağım. Olay hem burası hem orası diye insanların aklı karışmasın. Yine aynı yerde olacağım, saha içinde işler iyi giderse orası biraz daha ikinci planda kalabilir. Ligin son haftaları olduğu için başkanımız ve yönetim kurulumuz bunu uygun gördüler. Bizden beklentileri karşılamak için elimizden geleni yapacağız. 10 haftayı en iyi şekilde tamamlamak için elimizden geleni yapacağız biz, başka bir şey düşünmüyorum. Sonumuzu pek düşünmüyoruz. Önemli olan Fenerbahçe'nin sonu. Fenerbahçelileri mutlu etmek için, Fenerbahçe'nin menfaatleri için elimden geleni sonuna kadar yapacağım."

"SPORTİF DİREKTÖR OLURKEN BİRÇOK HEDEFİMDEN VAZGEÇTİM"

"Sezon başında da bunu açıklamıştım. Sportif direktör olurken bir çok hedefimden vazgeçerek bu göreve başladım. Bu benim için ciddi bir şekilde kendime koyduğum kariyer planlamaları değildi. Ancak Fenerbahçe için hiçbir zaman pişmanlık duymayacağımı herkes bilsin. Fenerbahçe'de sportif direktörlük olarak görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Futbolun değerlerine hizmet ettiğimi düşünüyorum. Kariyer planlamalarımı bu şekilde yapmadım ama süreç bizi bu şekilde getirdi."

"1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR KONUSU"

"Ligimize isimlerine verdiğimiz futbol efsanelerinin oynadığı sezonların tanınmasını istiyorum. Onların isimlerini sezonların adlarına veriyoruz ama başarılarını saymıyoruz. Bunu göz ardı etmeyelim. Birçok efsanenin oynamış olduğu sezonları da federasyonumuzun şampiyonluklar içine dahil etmesinin daha hakkaniyetli olacağını düşünüyorum."

"ÜMİT ÖZAT'IN AÇIKLAMALARINA CEVAP"

"Üzülüyorum bu açıklamalara. Ümit Özat ile toplasan 10-15 maç oynamamışımdır. Kendisiyle, olayı kişiselleştirebileceğim bir diyaloğum olmadı. Saha kenarındayken de karşılaştığımda hep selamlaşmışızdır. İş Fenerbahçe'nin menfaatine dayandığında, söylemem gerekenler olmasına rağmen bugün konuşmamayı tercih ediyorum. Benim tek amacım, bu 10 haftada bütün enerjimi Fenerbahçe'ye vermek."

"SERKAN REÇBER VE İSMAİL KARTAL İDDİALARI"

"Sezon başı Serkan hoca ile görüşmelerimiz yapılmıştı ama olmadı. İsmail hocamız da 3 Temmuz dönemi beraber olduğumuz, değerli bir abimizdir. Kendisiyle bir konuşmamız olmadı. Erzurumspor'dan ayrılmasının bizimle bir alakası yok."

"BU MİLLİ TAKIMDA OYNAYAMAZDIM HERHALDE"

"Bu milli takımda oynamak çok zor. Oynayamazdım herhalde. Oyun sistemi ile golcülerin de istedikleri yerlere ulaşacaklarını düşünüyorum. Oyuncular da kendi performanslarını değerlendirebilecek kadar zekiler. Oyuncular ortalama zekanın çok ilerisinde olan kişilerdir. Onları biraz daha ait hissettireceğiz. Bunu Erol hoca da yaptı. Burada öyle bir enkaz falan almadık yani. Hocamızın da ciddi katkıları oldu. Oyun sistemini değiştirince golcülerin de daha çok devreye girmesini bekliyorum."

"MESAFE OLMAZSA UZUN SÜRELİ BİR İLİŞKİ OLMAZ"

"Ben çok teknik direktörle çalıştım. Sahanın içinde olmak, onlarla beraber olduğunu hissedebilmek, onları tebrik etmek onların motivasyonunu arttıracaktır. Saha içinde de yine onların arkadaşı gibi ama aynı zamanda tabii hocaları olarak dokunuşlarda bulunacağım. Onun gibi taktik yapmam diyebileceğim teknik direktörlerle de çalıştım, çok iyi anlaştığım hocalarla da çalıştım. Arada bir mesafe olmazsa uzun süreli bir ilişki olmaz, onu da söylemek gerek."

"HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

"Her maçı kazanmak için oynayacağız. Burada bazen istediklerimiz de olmuyor, skorlar gelmiyor. Fenerbahçe tarihine baktığımızda daha çok kazanması gerektiği maçları kazanamadığı görülmüştür. Ama her maçımızı kazanmak istiyoruz ve bunu başarabilecek bir kadromuz var. Her maç önemli ama şu an en önemli maç önümüzdeki ilk Denizlispor maçı. Geçen sene de böyle bir süreç yaşanmıştı, orada da ilk maç Denizlispor'du. Bakalım sonumuz nasıl olacak. Sonunu düşünen kahraman olamaz diye devam ediyoruz."

"ALİ KOÇ GÖREVE DEVAM ETMELİ"

"Başkanımızın sezon sonu da başkanlığa devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz oluruz veya olmayız. Kendisi de bizi bir şeye layık görür, biz Fenerbahçe için her şeyin içinde olmaya çalışırız."

OZAN TUFAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

"Ozan Tufan sahanın içinde de oynadığım ve gelişimine birebir şahit olduğum isimler arasında. Onu ne kadar sevdiğini kendisine söylediğim için rahatça konuşabilirim. Eleştirince bazen kızıyor. Ama Ozan'ın da evlilik ile beraber artık hayatının çok daha olumlu bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Milli takımdaki oyunu bizleri çok mutlu etti. Beşiktaş maçında oyuna girdikten sonra oyun değişti. Onu da geliştireceğiz. Futbolcu, kaç yaşına gelirse gelsin gelişmeye devam etmeli. Gelişimini durduran futbolcu kaybetmeye mahkumdur. Futbolu sevmek bundan geçiyor zaten. Her gün bir hedef koyacaksınız. Bu iş böyle değerli hale geliyor. Ozan Tufan takımın çok değerli bir futbolcusu. Takımda bulunan herkese çok ihtiyacımız var."

