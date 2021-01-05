Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, gol makinesi Kasper Junker için harekete geçti!

Takvim'de yer alan habere göre; Norveç ekibi Bodo Glimt forması giyen 26 yaşındaki Danimarkalı forvet Kasper Junker, Fenerbahçe'nin radarına girdi.

Sarı-Lacivertliler'in Norveç ekibiyle önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.

26 yaşındaki Danimarkalı golcünün kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Junker ile Avrupa'nın önemli kulüpleri de ilgileniyor.

GOL MAKİNESİ

Kasper Junker bu sezon Bodo Glimt formasıyla 24 maça çıktı. Fileleri 25 defa sarsmayı başardı. 7 de asisti bulunuyor. 1.86 boyundaki forvet hava toplarında da bir hayli etkili.

KASPER JUNKER KİMDİR?



26 yaşındaki Kasper Junker, ülkesi dışında sadece Norveç'te 5 ay forma giydi. Kariyeri boyunca 165 maça çıkan Junker, 58 gol 26 asiste imza attı. Junker, henüz Danimarka Milli Takımı'nda forma giymedi. Bodo Glimt ile geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Junker, sezonu da gol kralı olarak tamamladı ve şampiyonluğa büyük katkısı oldu. Transfermarkt verilerine göre Junker'in bonservis bedeli 2 milyon Euro.

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