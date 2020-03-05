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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dümene geçti
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Futbol
Haber Giriş: 05 Mart 2020 - 15:07, /

Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dümene geçti

Fenerbahçe taraftarını çılgına çeviren haber geldi...

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar takımın emanet edilmesi beklenen Emre Belözoğlu bugün itibariyle dümene geçti.

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Fenerbahçe Kulübü, taraftarı heyecanlandıran paylaşımı resmi hesaptan yaptı.

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Tecrübeli oyuncu, sarı lacivertli ekibin bugün gerçekleştirdiği idmanda takımın başında yer aldı.

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TARAFTARLAR SEVİNDİ

Sarı lacivertli taraftarlar, resmi siteden yapılan paylaşım ve açıklamanın ardından sosyal medyada büyük sevinç yaşadı.

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Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan idman açıklaması şu şekilde

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"Fenerbahçemiz, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’da Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü."

7TAKIMIN BAŞINDA YER ALDI

TAKIMIN BAŞINDA YER ALDI

"Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. "

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"Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı."

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"Futbol A Takımımız, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını 6 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak."

10İŞTE O PAYLAŞIMLAR VE ANKETİMİZ

İŞTE O PAYLAŞIMLAR VE ANKETİMİZ

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