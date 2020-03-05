Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dümene geçti
Fenerbahçe taraftarını çılgına çeviren haber geldi...
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar takımın emanet edilmesi beklenen Emre Belözoğlu bugün itibariyle dümene geçti.
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Fenerbahçe Kulübü, taraftarı heyecanlandıran paylaşımı resmi hesaptan yaptı.
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Tecrübeli oyuncu, sarı lacivertli ekibin bugün gerçekleştirdiği idmanda takımın başında yer aldı.
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TARAFTARLAR SEVİNDİ
Sarı lacivertli taraftarlar, resmi siteden yapılan paylaşım ve açıklamanın ardından sosyal medyada büyük sevinç yaşadı.
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Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan idman açıklaması şu şekilde
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"Fenerbahçemiz, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’da Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü."
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TAKIMIN BAŞINDA YER ALDI
"Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. "
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"Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı."
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"Futbol A Takımımız, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını 6 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak."