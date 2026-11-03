Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından yeni teknik direktör belli oldu.

CONCEIÇAO'DA PÜRÜZ ÇIKTI

Sarı-lacivertliler, son olarak Al-Ittihad'ı çalıştıran Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao ile 1,5 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak Portekizli teknik adamda hem sözleşme şartlarına ilişkin taleplerinin değişmesi hem de maaş beklentisini yükseltmesi nedeniyle pürüz çıktı.

EMRE BELÖZOĞLU İLE 1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu ile her konuda anlaşmaya vardı. Taraflar arasında bugün yapılan görüşme olumlu neticelendi.

Görüşmelerin ardından sarı-lacivertliler, teknik direktör Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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KASIMPAŞA'DAN VEDA

Kasımpaşa Kulübü, Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Teknik Direktör Emre Belözoğlu'na veda etti.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri emek ve katkılardan dolayı Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz" denildi.

FENERBAHÇE'DE 2.30'LUK PUAN ORTALAMASI

İlk teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'de yapan Emre Belözoğlu, takımıyla çıktığı 10 maçta 2.30'luk puan ortalaması yakalamıştı. Bu süreçte 7 galibiyete imza atan Belözoğlu, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet yaşamıştı.

KASIMPAŞA KARİYERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Deneyimli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin ardından RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Kasımpaşa'da da görev yaptı.

Geçen sezon küme düşme mücadelesi veren Kasımpaşa'yı ligde tutarak dikkat çeken Belözoğlu, bu sezon ligde geride kalan 10 maçta 17 puan topladı ve puan tablosunda 5. sırada yer aldı.

3 DİL BİLİYOR

Futbolculuk döneminde Avrupa'da Inter, Newcastle United, Atletico Madrid gibi kulüplerde de forma giyen Emre Belözoğlu, 3 dil biliyor.

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RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

46 yaşındaki teknik adamın kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.