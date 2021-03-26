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Futbol
Haber Giriş: 26.03.2021 - 08:28 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi başlıyor! Bugün...

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi başlıyor! Bugün...

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu dönemi başlıyor. Belözoğlu, bugün takımın başında ilk antrenmanına çıkacak.

Spor Arena Detay - Süper Lig'de arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de dümene sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu geçiyor.

Ligin geri kalan haftalarında, sarı lacivertli yönetimin almış olduğu karar doğrultusunda futbol takımımının teknik sorumluluğunu üstlenecek olan Emre Belözoğlu, bugün sabah saatlerinde takımın başında ilk antrenmanına çıkacak.

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Fenerbahçede Emre Belözoğlu dönemi başlıyor Bugün...

TEKNİK HEYET DEĞİŞECEK

Bugünkü antrenmanda Emre Belözoğlu'nun yardımcılıklarını Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Marco Knoop, Zeki Murat Göle, Fatih Yıldız, Mehmet Turhan Demir, Halil Filik, Melikşah Sezgin ve Beri Pardo'nun üstlenmesi bekleniyor.

EROL BULUT'UN EKİBİ DE GÖNDERİLDİ

Teknik direktör Erol Bulut ile birlikte yardımcıları Mehmet Yozgatlı, Michael Kraft, Pantelis Pantelopoulos, İbrahim Kemal Menderes ve Erol Bulut'un basın danışmanı Volkan Küçük ile de yollar ayrıldı.

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