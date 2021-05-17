Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu belirsizliği! Ali Koç'un Joachim Löw planı...

Spor Arena / Süleyman ARAT - Camiada öncelikle merak edilen, Başkan Ali Koç’un genel kurulda aday olup olmayacağı... Ardından yapılacak genel kurulla tablo netleşecek. Genel kurul sonrası yeni yönetimin önünde uzun bir’ yapılacaklar’ listesi yer alacak

Sezona flaş transferlerle ve şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak özelikle iç saha kayıpları sonrası ligi üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe’de bilinmezliklerle dolu bir döneme girildi. 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurulda başkan Ali Koç’un yeniden aday olup olmayacağı sorusunun cevabıyla diğer bilinmeyenlerin karşılığı gelecek. İşte yanıtı beklenen sorular:

YENi YÖNETiMDE KiMLER OLACAK?

Mevcut Başkan Ali Koç yeniden adaylığını koyarsa, aralarında sürpriz isimlerin de olacağı güçlü bir yönetim kuruluyla yola çıkacak. Koç’un bir süredir yeni yönetim kurulu için bazı kilit isimlerle görüşme yapıp nabız yokladığı bilinmekte.

EMRE BELÖZOĞLU TAKIMDA KALACAK MI?

Teknik direktör Emre Belözoğlu’yla devam edilip edilmeyeceği de Ali Koç’a bağlı. Başkan Ali Koç’un ünlü bir teknik adamı seçim vaadi olarak öne çıkartabileceği kulislerde dolaşırken, bu ismin Joachim Löw olduğu yolunda söylentiler mevcut.

MESUT ÖZiL TAKIMDA MUTSUZ MU?

Sezonun transferi Mesut Özil’in takımın sportif anlamda yaşadığı kaostan mutsuzluk duyduğu ve ABD’ye gitme seçeneğini gündeme getirdiği de dedikodular arasında. Hatta yıldız ismin bu nedenle, sakatlığını bahane ederek Kayseri’ye gitmediği öne sürüldü.

KiRALIK OYUNCULARIN DURUMU NE OLACAK?

Birer yıl daha sözleşmeleri olan Zanka, Frey ve Murat Sağlam’ın durumları belirsiz. Sezonu başka takımlarda kiralık geçien bu oyuncularla görüşülüp kurtulma çareleri aranacak. Sözleşmeleri 2024’te biten Ademi ve Allahyar’ın da baş ağıratacağı kesin gibi.

DEV KONTRATLAR NASIL GiDECEK?

Büyük umutlarla bonservisle transfer edilen ancak istenilen verim alınamayan daha ötesi tam bir hayal kırıklığına dönüşen Lemos, Tisserand ve Samatta’nın yüksek ücretlerinden kurtulmak da yeni yönetimin çözmek zorunda olduğu konular arasında.

MEVCUT iSiMLER iLE DEVAM MI?

Sezon başında transfer edilen Gökhan Gönül’den futbolu bırakması mı bir yıl daha devam etmesi mi isteneceği, ikinci kaleci Harun Tekin’in takımda tutulup tutulmayacağı, sözleşmesi olsa da Caner, Novak, Sadık ile düşünülen planlar da merak ediliyor.

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