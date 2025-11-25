×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'de eksikler Tedesco'yu düşündürüyor: Ferencvaros maçında 5 oyuncu forma giyemeyecek!

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Avrupa Ligi#Fenerbahçe#Ferencvaros
Fenerbahçede eksikler Tedescoyu düşündürüyor: Ferencvaros maçında 5 oyuncu forma giyemeyecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2025 15:46

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Ferencvaros’u konuk edecek olan Fenerbahçe'de takımdaki eksikler teknik direktör Domenico Tedesco’yu düşündürüyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ne odaklandı. Temsilcimiz, 5. hafta maçında Perşembe günü Macar ekibi Ferencvaros’u konuk edecek.

Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesi 7 puanla 15'inci sırada bulunuyor.

Gözden KaçmasınFenerbahçe - Ferençvaroş maçının hakemi açıklandıFenerbahçe - Ferençvaroş maçının hakemi açıklandıHaberi görüntüle

3 OYUNCU CEZALI, 2 OYUNCU SAKAT

Bu önemli maç öncesindeki eksikler, teknik heyeti düşündürüyor. Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred, kart cezaları nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Sakatlıkları devam eden Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü de maçta forma giyemeyecek.

Teknik direktör Domenico Tedesco, eksik futbolcuların yerini doldurmak için çözüm arıyor. Fenerbahçe, taraftarı önünde kazanarak başarılı gidişatını devam ettirmek istiyor.

UEFA KADROSUNDA DEĞİŞİKLİK

Bu arada Fenerbahçe’nin UEFA kadrosuyla ilgili dün bir gelişme yaşanmıştı. Levent Mercan, Cenk Tosun’un yerine listeye dahil edildi.

Haberin Devamı

Cenk Tosun, fıtık ameliyatı olacağı için yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak. Bu sene değişen kuralla birlikte takımlar 2 ay veya daha fazla sürecek sakatlık sebebiyle 1 kez UEFA listesinde değişiklik yapabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA Avrupa Ligi#Fenerbahçe#Ferencvaros

BAKMADAN GEÇME!