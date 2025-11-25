Fenerbahçe'de eksikler Tedesco'yu düşündürüyor: Ferencvaros maçında 5 oyuncu forma giyemeyecek!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ne odaklandı. Temsilcimiz, 5. hafta maçında Perşembe günü Macar ekibi Ferencvaros’u konuk edecek.

Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesi 7 puanla 15'inci sırada bulunuyor.

3 OYUNCU CEZALI, 2 OYUNCU SAKAT

Bu önemli maç öncesindeki eksikler, teknik heyeti düşündürüyor. Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred, kart cezaları nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Sakatlıkları devam eden Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü de maçta forma giyemeyecek.

Teknik direktör Domenico Tedesco, eksik futbolcuların yerini doldurmak için çözüm arıyor. Fenerbahçe, taraftarı önünde kazanarak başarılı gidişatını devam ettirmek istiyor.

UEFA KADROSUNDA DEĞİŞİKLİK

Bu arada Fenerbahçe’nin UEFA kadrosuyla ilgili dün bir gelişme yaşanmıştı. Levent Mercan, Cenk Tosun’un yerine listeye dahil edildi.

Cenk Tosun, fıtık ameliyatı olacağı için yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak. Bu sene değişen kuralla birlikte takımlar 2 ay veya daha fazla sürecek sakatlık sebebiyle 1 kez UEFA listesinde değişiklik yapabiliyor.