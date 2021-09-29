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Fenerbahçe'de efsane ruh geri döndü

#Fenerbahçe#Pereira#Kim
Fenerbahçede efsane ruh geri döndü

Fenerbahçe, savunma hattında yıllardır beklediği uyumu buldu. Mutlu sona ulaştığı sezonlarda, futbolseverlerin isimlerini ezberlediği Uche’li Högh’lü, Gökhan Gönül’lü, Lugano’lu, Edu’lu, Yobo’lu, Andre Santos’lu, Caner’li savunma dizilişlerine sahip olan Fenerbahçe bu sezon da aradığı uyumu yakaladı... Kim Min-Jae, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Filip Novak’ın oluşturduğu savunma hattı, şampiyon olunan son dört sezondaki gibi efsaneler arasına girmeye aday.

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Spor Servisi / Süleyman ARAT - Defans hattında uyum ve istikrarı yakaladığı her dönem, şampiyonluğun en kuvvetli adayı olarak öne çıkan Fenerbahçe, 2021-22 sezonunda da şampiyonluk hayalleri koruyor. Zira sarı lacivertlilerde bu sezon savunmada yer alan Min-Jae Kim, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Filip Novak’ın yakaladığı uyum ve gösterdikleri performans hem teknik heyeti hem de taraftarları memnun ederken, üç kulvarda süren mücadelede camiaya güven aşılıyor.

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İSİMLERİ TARAFTARLARIN BELLEKLERE KAZINMIŞTI

Fenerbahçe’de 1995-96’da İlker Yağcıoğlu-Uche Okechukwu-Jes Högh-Erol Bulut; 2006-07’de Önder Turacı- Diego Lugano-Edu Dracena-Ümit Özat; 2010-11’de Gökhan Gönül-Diego Lugano-Joseph Yobo-Andre Santos, 2013-14’de Gökhan Gönül-Bruno Alves-Egemen Korkmaz-Caner Erkin’den oluşan defans hatlarıyla şampiyonluğa uzanmıştı. Söz konusu oyuncular yakaladıkları uyum ve gösterdikleri performansla takımlarını şampiyonluğu taşırken, isimleri ezberlenmişti

Fenerbahçede efsane ruh geri döndü

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PEREİRA KİMİ OYNATSA GÖREVİNİ EKSİKSİZ YAPIYOR

Böylesi unutulmaz savunma dizilişlerine sahip F.Bahçe’de bu sezon da MinJae Kim, Szalai, Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak’la güven veren bir defans hattının kurulması taraftarı umutlandırdı. Üçlü savunmada teknik direktör Vitor Pereira’nın tercihi hangi oyuncu olursa olsun adeta gelen gideni aratmıyor. F.Bahçe’nin başarılı savunması Süper Lig’de bu sezon 7 maçta sadece 5 gole izin verdi.

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KİM’İN GELİŞİYLE SEVİYE YÜKSELDİ

Fenerbahçe geçen sezon ilk 7 haftada kalesinde 6 gol görmüş ve sezon da 40 maçta 41 gol yiyerek bitirmişti. Bu sezonki kadrodan Tisserand, Szalai, Novak ve Serdar geçen sezon da sarı lacivertliler için oynamıştı. Özellikle Güney Koreli Min-Jae Kim‘in kadroya katılmasından sonra ligin en uyumlu defansı olarak öne çıkan sarı lacivertlilerin milli aradan sonra 17 Ekim’de Trabzonspor, 21 Kasım’da ise Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbi karşılaşmalarındaki performansı merakla bekleniyor.

Fenerbahçede efsane ruh geri döndü

FENERBAHÇE, AVRUPA’NIN EN BÜYÜK 10 LİGİNDE YEDİĞİ GOL ORTALAMASI EN DÜŞÜK OLAN 5. LİDER

FENERBAHÇE, ‘maç başı yenilen gol ortalaması’ istatistiğinde Avrupa’nın 10 büyük liginin liderleri içinde en başarılı 5. takım. Ligde geride kalan 7 karşılaşmada kalesinde 5 gol gören sarı lacivertliler, maç başı 0,7 ortalama tutturdu. Bu alanda Avrupa’nın en iyi liderleri, 7 maçta sadece 1 gol yiyerek 0,14 ortalama yakalayan Ajax ve 6 karşılaşmada 2 gol görüp 0,33 ortalama tutturan Napoli.

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Fenerbahçede efsane ruh geri döndü

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#Fenerbahçe#Pereira#Kim