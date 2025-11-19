×
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'de Edson Alvarez gelişmesi! Yönetim kararını verdi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 12:04

Sezon başında West Ham United'dan kiralanan Edson Alvarez, Tedesco’nun vazgeçilmezi oldu. Fenerbahçe’nin anlaşma gereği 22 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak yönetim bu konuda aceleci davranmayacak.

West Ham United'dan kiralanan Alvarez, kısa sürede Tedesco’nun vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi. Orta sahada takım savunmasına büyük katkı sağlayan 28 yaşındaki futbolcu, savaşçı yapısıyla taraftarların da sevgilisi haline geldi.

PAZARLIK YAPILACAK

Meksikalı yıldızın 22 milyon Euro’ya satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak yönetim bu konuda aceleci davranmak istemiyor. Bunun nedeni, eldeki bütçeyle ara transfer döneminde yeni takviyeler yapmak.

Alvarez’in bonservisi için West Ham United ile sezon sonunda masaya oturulması planlanıyor. Sarı-Lacivertliler, 22 milyon Euro’luk opsiyona rağmen rakamı çok daha aşağıya çekerek bonservisi almak istiyor.

#Fenerbahçe#Edson Alvarez#Transfer

