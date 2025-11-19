Fenerbahçe'de Edson Alvarez gelişmesi! Yönetim kararını verdi

Haberin Devamı

West Ham United'dan kiralanan Alvarez, kısa sürede Tedesco’nun vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi. Orta sahada takım savunmasına büyük katkı sağlayan 28 yaşındaki futbolcu, savaşçı yapısıyla taraftarların da sevgilisi haline geldi.

PAZARLIK YAPILACAK

Meksikalı yıldızın 22 milyon Euro’ya satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak yönetim bu konuda aceleci davranmak istemiyor. Bunun nedeni, eldeki bütçeyle ara transfer döneminde yeni takviyeler yapmak.

Alvarez’in bonservisi için West Ham United ile sezon sonunda masaya oturulması planlanıyor. Sarı-Lacivertliler, 22 milyon Euro’luk opsiyona rağmen rakamı çok daha aşağıya çekerek bonservisi almak istiyor.

