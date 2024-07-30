Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan En-Nesyri açıklaması

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Fenerbahçe Edin Dzeko ve Alexander Djiku, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki Lugano maçının ardından açıklamalar yaptı.

Güzel bir geri dönüşe imza attıklarını kaydeden Dzeko, "İki galibiyet, 4 gol, böyle bakınca güzel ama ama açıkçası bizler için zordu. Daha kolay olmasını dilerdim. Avrupa'da kolay maç diye bir şey yok. Rakibi hafife almamalıyız demiştik. Erken bir gol yedik ama biz sabırlı olmaya devam ettik. 1-0 yenik duruma düştükten sonra bizler için güzel bir galibiyet oldu." dedi.

EN-NESYRI AÇIKLAMASI

Takımın yeni transferi Youssef En-Nesyri ile ilgili de konuşan Edin Dzeko, "Onlar da kaliteli ve tecrübeli futbolcular. Avrupa'da oynadılar. Bu tecrübenin olması çok önemli. Çok fazla maç oynayacağız ve herkese ihtiyacımız olacak. Takım için iyi olan, benim için de iyidir. Umarım En-Nesyri de en kısa sürede fit duruma gelir çünkü zor maçlarımız var. Cenk hazır. Umarım Fred'in sakatlığı da ciddi değildir çünkü herkese ihtiyacımız var." açıklamasını yaptı.

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"DAHA İYİ BİR NOKTAYA GELECEĞİZ"

Zamanla daha iyi bir seviyeye geleceklerini söyleyen Djiku, "Zamanla daha iyi bir noktaya geleceğiz. Maça iyi başlayamadık ve maalesef ilk yarıda gol yedik. Ama kendi potansiyelimizi biliyorduk. Bunun sonucunda da çok fazla şans yarattık. İkinci yarıda 1-1 yaptık ve galibiyet golünü atarak kazandık. Savunmada çok fazla opsiyonumuz var. Çalıştığımız fazla opsiyonumuz da var. Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bunları daha iyi noktaya getirmek için çalışıyoruz. Bunları çok daha iyi yansıtacağımızı düşünüyorum." dedi.

LILLE EŞLEŞMESİ HAKKINDA

Alexander Djiku, Lille eşleşmesi hakkında, "Lille'i çok iyi biliyorum. Defalarda rakip olarak oynadım. Hoca değişikliğine gittiler. Şu anda daha farklı oynuyorlar. Zor ve iyi bir maç olacak. Şans olarak yüzde 50-50 olarak görüyorum. İyi bir maç olacak. Lille de iyi bir takım. Biz de büyük camiayız. Bunu sahada göstermemiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.