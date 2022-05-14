Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Gabigol bombası! Osayi-Samuel'e Premier Lig'den teklif | Transfer haberi...

Haberin Devamı

Yeni sezon için forvet transferinde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürerken, bu transfer ciddi bonservis geliri beklenen isimlerin takımdan ayrılmalarıyla gerçekleşecek. Sarı-lacivertlilerin forvet hedefinde ise 4 yıldız yer alıyor...

BÜTÇEYİ SZALAI VE PELKAS SAĞLAYACAK

Takımdan ayrılması ve ciddi gelir elde edilmesi beklenen isimlerden ilki Attila Szalai... Fransa’dan Lyon, İngiltere’den Everton, İtalya’dan Napoli ve İspanya’dan Villarreal’in Macar stopere ilgisi sürüyor. Fenerbahçe, Attila Szalai için 20 Milyon Euro istiyor. Macar yıldızın yaşının genç olması, Milli Takım ’da sürekli yer alması ve gelecek adına çok daha üst düzey performans sergileyebileceği öngörüsü, bu kulüplerin bu rakamlara çıkması ihtimalini güçlendiriyor.

Haberin Devamı

İkinci isim ise Dimitris Pelkas... Yunan yıldıza da Almanya’dan Leipzig talip... Bundesliga ekibi, Emil Forsberg’i İngiltere Premier Lig’e göndermeye hazırlanıyor. Bu durumda Forsberg’den boşalacak bölge için Pelkas düşünülüyor. Fenerbahçe bu transfer için de 12-15 Milyon Euro arasında bir bütçe elde edebileceğini düşünüyor. İki oyuncudan elde edilecek büyük bütçe, tamamen forvet transferi için kullanılacak. Rakamlar büyük olduğu için konuşulan isimler de hayli büyük...

JESUS 4 ADAY BELİRLEDİ

Fanatik'te yer alan habere göre; takımın başına geçmesine artık kesin gözüyle bakılan Jorge Jesus forvet için 4 isim belirledi. Adaylar, Flamengo’nun yıldızları Gabigol ve Pedro, adı sık sık Türk ekipleriyle anılan İnter’li Edin Dzeko ve Jesus’un Benfica’dan öğrencisi Haris Seferovic...

Gabigol ve Pedro daha önce Avrupa’ya gelen ancak bekleneni veremeyen isimler... Buna karşın Brezilya’da büyük şöhrete sahipler. Ayrıca bonservis bedelleri de bir hayli yüksek. Ancak daha önce Brezilya’da, Flamengo’da çalışan Jesus’un iki yıldızla da sıkı temaslar içinde olduğu söyleniyor. Fenerbahçe’nin büyük paralar harcaması dışında bu iki yıldızı ikna edebilmek için de elindeki en büyük koz Portekizli teknik adam olacak.

LAMPARD OSAYI'Yİ İSTİYOR

Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Bright Osayi-Samuel için Fanatik Gazetesi'nde yer alan transfer haberinde, Everton'ın başarılı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Haberin Devamı

Everton’ın ligde kalmayı başarması halinde Samuel için teklif yapacağı belirtildi. Sağ bekte görev yapan ve takımın kaptanı olan Coleman’ın (33) yaşlanması nedeniyle buraya takviye yapmayı planlayan Everton’ın Frank Lampard'ın talebiyle bir süredir takip ettiği 24 yaşındaki oyuncuyu ilk hedef olarak belirlediği öne sürüldü.