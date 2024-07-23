Fenerbahçe'de Dzeko tarihe geçti, Tadic mest etti! Jose Mourinho çocuklar gibi sevindi

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Lugano ile deplasmanda karşılan Fenerbahçe, D-Smart ekranlarında yayınlanan maçtan 4-3 galip ayrılırken Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in başarılı performansı takıma galibiyeti getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın başında ilk resmi müsabakasına çıktı.

Portekizli teknik adam, Arena Thun'da oynanan karşılaşmada hazırlık maçlarında tercih ettiği 11'e yakın bir kadroyu sahaya sürdü.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe - Lugano maçında öne çıkan fotoğraflar Haberi görüntüle

Kalede Dominik Livakovic'i oynatan Mourinho, savunma dörtlüsünü Birght Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Savunmanın önünde Rade Krunic'i görevlendiren 61 yaşındaki çalıştırıcı, orta sahada Dusan Tadic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski ve Ryan Kent'e şans verdi. Mourinho, gol yollarında ise Edin Dzeko'ya güvendi.

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Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın, Yiğit Efe Demir ve Yusuf Akçiçek ise yedek soyundu.

HAZIRLIK MAÇLARININ YILDIZI BARTUĞ YEDEKTE

Teknik direktör Jose Mourinho, kamp döneminde ilk 11'de en çok forma şansı verdiği isimlerden olan Bartuğ Elmaz'ı yedek soyundurdu.

Gösterdiği performansla hazırlık döneminde dikkati çeken 21 yaşındaki oyuncu, Lugano karşısında kulübede bekledi.

Deneyimli çalıştırıcı, bu pozisyonda Rade Krunic'i ilk 11'de değerlendirdi.

YENİ TRANSFERLER OĞUZ VE CENK KADRODA

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Oğuz Aydın ve Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerin ilk resmi maçında kadroda yer bulundu.

Geçtiğimiz sezon oynadığı kadroyu büyük ölçüde koruyan sarı-lacivertliler, transferde ise önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

Yeni transferlerden Allan Saint-Maximin sakatlık, Levent Mercan ise teknik heyet kararıyla Lugano'ya götürülmezken, Cenk Tosun ile Oğuz Aydın kadroda yer aldı.

Her iki oyuncu da müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

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Sarı lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle deplasman tribününe taraftarın alınmadığı maçta ev sahibi takım biletlerini alarak takımlarına destek verdi.

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününde çıkardığı olaylar nedeniyle UEFA, Fenerbahçe'ye 3 deplasman maçında seyirci yasağı getirmişti.

DUSAN TADIC MAESTRO GİBİ YÖNETTİ

Karşılaşmada erken geriye düşen Fenerbahçe'de tecrübeli yıldız Dusan Tadic, sağ kanatta başladığı maçta harika bir oyun ortaya koydu.

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Sarı lacivertli takım, müsabakanın 25. dakikasından itibaren maçta üstünlüğü eline alırken sağ kanattan oyunu yönlendiren Tadic, önce takımına penaltı kazandırdı sonra Dzeko'nun ikinci golünde asisti yapan isim oldu.

Maç boyunca etkili pasları, ortaları ve ara paslarıyla Luganolu oyunculara zor anlar yaşatan Tadic, 45. dakikada yer kaldığı pozisyon sonrası takımına penaltı kazandırdı ve Dzeko skoru eşitledi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Fenerbahçe'de Tadic, Edin Dzeko'ya güzel bir gol pası vererek Boşnak yıldızın golünde asisti yapan isim oldu.

EDİN DZEKO'DAN HAT-TRİCK

Sezona harika bir başlangıç yapan Kaptan Edin Dzeko, Lugano karşısında tam 3 gol birden bularak hat-trick yaptı.

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Penaltı golüyle Fenerbahçe adına perdeyi açan Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'nin asistlerinde birer gol daha buldu.

Lugano maçında hat-trick yapan Edin Dzeko (38), Shabani Nonda'yı (32) geride bırakarak Avrupa kupaları tarihinde bir Türk takımı formasıyla hat-trick yapan en yaşlı isim oldu.

MOURINHO'NUN BÜYÜK SEVİNCİ

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı.

Edin Dzeko'nun üçüncü golü sonrası coşkulu bir sevinç yaşayan Mourinho, İrfan Can'a sarılarak golü kutladı.

Ferdi Kadıoğlu'nun takımı 4-2 öne geçiren golüne çok sevinen Portekizli teknik adam, sarı lacivertli taraftarlara dönerek sevincini yaşadı.

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Portekizli teknik adamın hırslı görüntüsü ve coşkulu sevinci, sosyal medyada sarı lacivertli taraftarlardan övgü aldı.