Fenerbahçe’de Edin Dzeko polemiği

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Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezonda 25 gol, 7 asist üreten Edin Dzeko hakkında bazı sosyal medya hesaplarının yaptığı “Go home (Evine git)” ve “Defol git” şeklindeki paylaşımlar, sarı lacivertli taraftarlar arasında tartışmalara yol açtı.

KÖTÜ YORUMLARA ENGEL

Bir grup taraftar flaş transfer istediklerini belirterek Dzeko’yla ilgili olumsuz yorum yaparken yıldız golcü bu tarz ifadeler kullanan hesapları engelledi. Takipçi sayısı yüksek çok sayıdaki sosyal medya hesabı ise takım kaptanına bu şekilde ifadeler kullananların Fenerbahçeli olmadığını, amaçlarının camiayı karıştırmak olduğunu belirterek, bu hesapların engellenmesini isteyince gerilim büyüdü. Çok sayıda Fenerbahçeli de “WeLoveYouEdinDzeko (Seni seviyoruz Edin Dzeko)” şeklinde hashtag açarak Boşnak yıldıza destek verdi. Bu arada F.Bahçe Avusturya kampında 6 Temmuz’da Admira Wacker, 10 Temmuz’da Hajduk Split, 13 Temmuz’da Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Kanarya son maçın ardından İstanbul’a dönecek.

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