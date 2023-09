Fenerbahçe'de Edin Dzeko: Nuri Şahin'in hakkını vermek gerekiyor

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Edin Dzeko, Fred ve tecrübeli savunmacı Serdar Aziz, Antalyaspor karşılaşması sonrası açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Serdar Aziz, "Kazanmak önemli. Her maç zor oluyor. Bugün de zor oldu. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Bizim oynamak istediğimiz oyunu Antalyaspor, bize karşı oynadı. Golden sonra özümüze döndük. Önemli olan kazanmak ve bu şekilde devam etmek." ifadelerini kullandı.

"ZOR BİR FİKSTÜRE GİRECEĞİZ"

Zor bir fikstüre gireceklerini aktaran tecrübeli stoper, "Maç maç bakıyoruz. Kolay maç yok. Zor bir fikstüre gireceğiz. Çok iyi dinlenmeliyiz ve maç maç çok iyi konsantre olmalıyız." dedi.

Attığı golün maçın yönünü değiştirdiğini kaydeden Edin Dzeko, "Golü henüz TV'den izlemedim ama gol verilince mutlu oluyorsunuz. Ofsayt verilince hayal kırıklığı oluyor ama VAR'dan sonra geçerlilik kazanınca mutlu oluyorsunuz. O gol, maç içinde bizim yönümüzü değiştirdi." diye konuştu.

Haberin Devamı

FRED: “DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM”

Bugün 3 puan almanın önemli olduğunu belirten 30 yaşındaki oyuncu, “Takımımın gösterdiği performanstan dolayı çok mutluyum. Bizler açısından zor bir maç oldu. Çünkü rakibimiz kaliteli bir takım. Maç içerisinde geriye de düştük ama maçı çevirmesini bildik. Tabii ki maç içerisinde bazı hatalar yaptık. Bu hataları düzelteceğiz ama bizim için en önemli şey savaşmaya devam etmek ve 3 puan almaktı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum” diye konuştu.



“DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM”

Her maçı kazanmak için çalıştıklarını belirten Fred, “Bizim adım adım gitmemiz gerekiyor. 10 maç güzel bir başlangıç yaptık. Her maç üzerine koyarak gelişmeye devam ettik. Çok çalışıyoruz, her maçın farklı bir hikayesi var. Her maç zor geçiyor. Çünkü Fenerbahçe’ye karşı oynayan takımlar her zaman kazanmak istiyorlar. Bu yüzden bizim elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu iyi başlangıç için takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ama savaşmaya, her maçı kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor” dedi.



“TAKIMDA ÇOK FAZLA KALİTELİ OYUNCUMUZ VAR"

Haberin Devamı

Sarı-lacivertli takımın elde ettiği 10 maçlık galibiyet serisi için mutlu olduklarını da dile getiren Brezilyalı futbolcu, cümlelerini şöyle tamamladı:

“Takımda yer alan her oyuncunun forma için savaşması gerekiyor. Kim oynarsa oynasın bu takım için elinden geleni yapıyor. Takımımızda çok fazla kaliteli oyuncumuz var. 10 maç yenilmedik, bunun için çok mutluyuz ama takımca çok çalışarak yolumuza devam etmek istiyoruz.”

"ANTALYASPOR ZOR BİR RAKİP"

Antalyaspor'un güçlü bir rakip olduğunu söyleyen Dzeko, "En önemlisi 3 puan kazanmaktır. Özellikle bugün oynadığımız gibi zor maçlardan sonra. Antalyaspor zor bir rakip. Güçlü ve fizikli, teknik taktik anlamda iyi bir takım. Bu anlamda Nuri Şahin'in hakkını vermek gerekiyor. Bugün bizim için en önemlisi kazanmaktı. Artık önümüze bakmamız gerekiyor." dedi.

Haberin Devamı

SÜPER LİG VE SERİE A KIYASLAMASI

Türkiye ve İtalya ligi hakkında konuşan Dzeko "Türkiye Ligi, İtalya Ligi'ne göre farklı. İtalya Ligi'nde daha taktiksel ve savunma oyunu oynanıyor. Bugün her iki takım da hücumu düşündü ve savunmayı bıraktı. Biz ileriyi düşünerek maç maç ilerlemeliyiz." şeklinde konuştu.