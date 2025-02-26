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Fenerbahçe'de Edin Dzeko kararı! Yönetim teklifini yaptı

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Transfer
Fenerbahçede Edin Dzeko kararı Yönetim teklifini yaptı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 16:02

Fenerbahçe'nin Bosnalı starı Edin Dzeko'ya dair sarı lacivertli cepheden atak geldi. Fenerbahçe, yıldız oyuncu için teklifini yaptı.

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İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Bosna-Hersekli yıldızı Edin Dzeko'ya yeni sözleşme teklifinde bulunduğunu iddia etti.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dzeko'yu elinde tutmak isteyen Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki golcüye bir yıllık yeni mukavele önereceği belirtildi.

Fenerbahçede Edin Dzeko kararı Yönetim teklifini yaptı


Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci ile önümüzdeki günlerde bir araya gelerek yeni sözleşme konusunu masaya yatıracağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Edin Dzeko sarı lacivertli formayla 84 maça çıkarken; bu maçlarda 44 gol 17 asist kaydetti.

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Transfer

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