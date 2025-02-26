Fenerbahçe'de Edin Dzeko kararı! Yönetim teklifini yaptı

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İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Bosna-Hersekli yıldızı Edin Dzeko'ya yeni sözleşme teklifinde bulunduğunu iddia etti.



Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dzeko'yu elinde tutmak isteyen Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki golcüye bir yıllık yeni mukavele önereceği belirtildi.





Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci ile önümüzdeki günlerde bir araya gelerek yeni sözleşme konusunu masaya yatıracağı iddia edildi.Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Edin Dzeko sarı lacivertli formayla 84 maça çıkarken; bu maçlarda 44 gol 17 asist kaydetti.