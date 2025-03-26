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Fenerbahçe'de Edin Dzeko idmana maskeyle katıldı!

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#Fenerbahçe#Dzeko#Can Bartu
Fenerbahçede Edin Dzeko idmana maskeyle katıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 19:32

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü Sipay Bodrum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda yapılan egzersizlerle başladı.

Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla devam eden antrenman, dar alanda pas çalışmalarının ardından çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayarak Muğla'ya hareket edecek.

Dzeko maskeyle sahada

Öte yandan Milli Takım'da burnu kırılan Edin Dzeko, maske ile antrenmanda yer aldı.

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#Fenerbahçe#Dzeko#Can Bartu

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