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Fenerbahçe'de Edin Dzeko için ayrılık iddiası! Yeni adresi...

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#Transfer#Fenerbahçe#Edin Dzeko
Fenerbahçede Edin Dzeko için ayrılık iddiası Yeni adresi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 00:36

Fenerbahçe ile sezon öncesi çalışmalara başlayan Edin Dzeko'nun takımdan ayrılacağı iddia edildi. İtalyan basınında çıkan haberde Bosna Hersekli golcünün gele teklifi kabul ettiği belirtildi.

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Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 46 maçta 25 gol ve 10 asistle mücadele eden Edin Dzeko'nun Sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı iddia edildi.

İtalyan basınından Sport Mediaset'in haberine göre Dzeko, Hırvatistan devi Hajduk Split'in teklifini kabul etti.

Gennaro Gattuso'nun teknik direktörlüğünü yaptığı, Nikola Kalinic'in de sportif direktör olduğu Hajduk Split'e gitmeye sıcak bakan 38 yaşındaki golcünün transferinin kısa süre içerisinde resmileşeceği belirtildi.

Dzeko'nun yeni takımına 2 yıllık imza atacağı ifade edildi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Edin Dzeko

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