Fenerbahçe'de Edin Dzeko için ayrılık iddiası! Yeni adresi...

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Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 46 maçta 25 gol ve 10 asistle mücadele eden Edin Dzeko'nun Sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı iddia edildi.

İtalyan basınından Sport Mediaset'in haberine göre Dzeko, Hırvatistan devi Hajduk Split'in teklifini kabul etti.

Gennaro Gattuso'nun teknik direktörlüğünü yaptığı, Nikola Kalinic'in de sportif direktör olduğu Hajduk Split'e gitmeye sıcak bakan 38 yaşındaki golcünün transferinin kısa süre içerisinde resmileşeceği belirtildi.

Dzeko'nun yeni takımına 2 yıllık imza atacağı ifade edildi.