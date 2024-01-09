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Fenerbahçe'de Edin Dzeko flaş transferi bitiriyor! Sözleşme feshediliyor...

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#Fenerbahçe#Martial#Manchester United
Fenerbahçede Edin Dzeko flaş transferi bitiriyor Sözleşme feshediliyor...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2024 07:48

Fenerbahçe, sezonun ikinci bölümü öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken İtalya'dan gelen haberler işin ciddiyetini ortaya koyuyor...

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Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve Konferans Ligi'nde ise son 16 takım arasına adını yazdıran Fenerbahçe, sezonu kupalarla kapatmaya hedeflerken ara transfer döneminde takımı güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Alexandar Djiku'nun Afrika Kupası'na gitmesi ve Rodrigo Becao'nun sakat olması nedeniyle stoper mevkiinde sorun yaşayan sarı lacivertliler, en az 1 savunmacıyı takıma katma amacında.

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Leonardo Bonucci için flaş bir gelişme yaşandı. Union Berlin ile anlaşan Leonardo Bonucci, bonservisini eline aldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin 1,5 yıllık kontrat önerisini düşünen İtalyan oyuncu son kararını verdi.

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EDIN DZEKO BİZZAT DEVREYE GİRDİ, TRANSFERİ BİTİRİYOR

Union Berlin ile olan sözleşmesini fesheden Leonardo Bonucci, Edin Dzeko ve her ikisinin menajeri kısa süre önce bir araya geldi.

CailcioMercato'da yer alan habere göre, Dzeko, yıldız isim için devreye girdi ve oyuncuyu ikna etmeyi başardı.

Fenerbahçede Edin Dzeko flaş transferi bitiriyor Sözleşme feshediliyor...

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1-2 GÜN İÇİNDE TÜRKİYE'YE GELEBİLİR

Haberde İtalyan stoperin 1-2 gün içerisinde Türkiye'ye gelebileceği iddia edildi.

Bu sezon Union Berlin'de 10 maça çıkan İtalyan oyuncu için resmi ayrılığın kısa süre içinde yapılacağı belirtildi.

İTALYANLAR DA İLGİLENİYOR

Fenerbahçe'nin 1,5 yıllık kontrat önerisini düşünen Leonardo Bonucci ile İtalya'dan iki kulüp daha ilgileniyor. 36 yaşındaki savunmacıyla İtalyan ekibi Roma'nın da ilgilendiği kaydedildi.

FENERBAHÇE AVANTAJLI

Öte yandan Fenerbahçe'nin İtalyan yıldızın transferde avantajlı bir konumda olduğu belirtildi.

TOPLAM 10 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'da toplam 10 maç forma giyen Leonardo Bonucci, 1 gol atarken 723 dakikada süre aldı.

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#Fenerbahçe#Martial#Manchester United

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