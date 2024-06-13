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Fenerbahçe'de Edin Dzeko bilmecesi çözüldü! Mourinho ile görüştü, kararını verdi

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#Fenerbahçe#Dzeko#Mourinho
Fenerbahçede Edin Dzeko bilmecesi çözüldü Mourinho ile görüştü, kararını verdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 19:16

Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezon gol krallığı yarışını Icardi'nin ardında ikinci sırada tamamlayan Edin Dzeko, Jose Mourinho ile görüştükten sonra Sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi.

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Geçen sezon başında Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Edin Dzeko, 99 golle 99 puan toplanan Süper Lig'de sezonu 21 golle tamamlamış ve gol krallığı yarışında Icardi'nin ardından ikinci sırayı almıştı.

Sezonun bitimiyle Fenerbahçe'den ayrılacağı yönünde haberler çıkan Bosna Hersekli futbolcu, takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi.

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HAJDUK SPLIT'TEN TEKLİF

38 yaşındaki golcü futbolcuya Hırvatistan devi Hajduk Split'in talip olduğu iddia ediliyordu. Yıldız golcüye Arap yarımadasından büyük tekliflerin olduğu da biliniyordu.

MOURINHO İLE GÖRÜŞTÜ

İsmail Kartal ile sezonun ikinci yarısında fikirlerinin uyuşmadığı yönünde haberler çıkan Edin Dzeko, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun getirilmesini mutlulukla karşılamış ve sosyal medyadan haberi beğenmişti.

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TRT Spor'un haberine göre yıldız golcü, Jose Mourinho ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

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KARARINI VERDİ!

Haberde Mourinho ile görüşen Dzeko'nun Fenerbahçe'de kalmaya karar verdiği belirtildi. Bosna Hersekli golcünün gelen tüm teklifleri reddederek Fenerbahçe ile sözleşmesinde bulunan opsiyona uyacağı ve Sarı-lacivertli formayı bir sezon daha giyeceği ifade edildi.

Fenerbahçede Edin Dzeko bilmecesi çözüldü Mourinho ile görüştü, kararını verdi

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#Fenerbahçe#Dzeko#Mourinho

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